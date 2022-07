Instagram se roba ideas de la aplicación BeReal

Instagram poco a poco va perdiendo la identidad por la cuál se le caracterizó en un inicio, esto gracias a que la plataforma se ha dedicado a querer emular lo que está haciendo la competencia. De eso nos hemos dado cuenta con TikTok, con los reels de los creadores de contenido, y parece que quieren seguir tomando ideas prestadas, pero ahora con BeReal.

Una de las ideas con las que esta plataforma está buscando innovar es el tomar fotos con la cámara trasera y delantera al mismo tiempo, además invitan a que esta acción se lleve a cabo en momentos específicos del día. Tal cual dice su eslogan en el título, se está buscando sacar al verdadero yo de las personas en lugar de tener una producción que lleva horas.

in an apparent attempt to copy the popular app BeReal, Instagram is rolling out its own feature (called ‘Dual’) to take disappearing photos using the front and back cameras simultaneously

left is IG stories, right is BeReal pic.twitter.com/TuOeR3N0PE

— paris martineau (@parismartineau) July 28, 2022