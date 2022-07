Usuarios reaccionan negativamente a los cambios de Instagram

A día de hoy dos compañías que están compitiendo para convertirse en la red social definitiva de videos cortos es Instagram y TikTok, siendo la última prácticamente insuperable por sus rivales. Incluso la plataforma hermana de Facebook ha implementado cambios para parecerse a su contrincante, decisión que no le ha gustado para nada a los usuarios.

Los cambios incluyen una fuente principal un tanto algorítmica, un impulso para los videos de “carretes” estilo TikTok del servicio y una fuerte promoción de la función “remix”. Esto ha tenido como resultado que los usuarios tengan dificultades para encontrar contenido de amigos y familiares, algo que anteriormente era bastante sencillo como dar dos clicks con el dedo.

Esto es lo que comentó el director de la empresa, Adam Mosseri, al respecto:

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.

I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.

Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS

— Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022