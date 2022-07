Nuevo rumor confirmaría la fecha de salida para Hogwarts Legacy

El mundo del entretenimiento siempre está lleno de rumores, ya sea en las películas, en la música, el teatro, la televisión y por supuesto, los videojuegos no se salvan de esto. Y ahora, un nuevo reporte indicaría algo que muchos están esperando desde hace unos meses, la confirmación de la fecha de salida para el tan deseado Hogwarts Legacy.

Un libro de arte relacionado con el videojuego, The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World, está listado en algunas tiendas Incluso ya se puede adquirir en preventa, y Amazon en Reino Unido, España e Italia han actualizado sus listados con un lanzamiento del 6 de diciembre de 2022, algo que puede ser bastante sospechoso.

Esta para nada es una confirmación de que el juego se lanza en dicha fecha, dado que los libros de arte se suelen lanzar algunas semanas después al material que le dio su origen. Pero esto llama aún más la atención, pues el título se estaría lanzando probablemente a finales de noviembre. Esto conlleva un choque con juegos importantes como Pokémon y God of War Ragnarok.

Por ahora el día de salida para Hogwarts Legacy es un misterio, dado que después de la presentación de hace meses, no se han mostrado muchos más detalles y eso hace pensar en un posible nuevo retraso. Warner Bros. en su división de videojuegos no ha salido a hablar al respecto, así que es posible que el título inspirado en el mundo de Harry Potter siga en camino.

Recuerda que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: gonintendo