Se filtra el contenido de las ediciones especiales de Hogwarts Legacy

Uno de los juegos que más se esperan este año por parte de Warner Bros. Games es Hogwarts Legacy, una experiencia que nos pone en las manos de un estudiante que recién se suma a la escuela de magia. Y aunque no se han dado muchas novedades en los últimos meses, parece que esta sequía de información está a muy poco tiempo de terminar.

Como lo detectó el usuario de Reddit, BattleDashBR , se han encontrado archivos ocultos en el sitio web del videojuego que parecen mostrar los diversos elementos incluidos en las versiones de colección y de lujo del juego.

No está claro cuánto tiempo ha estado presente el archivo, sin embargo, está adjunto a enlaces de las grandes cadenas estadounidenses Best Buy y Gamestop. Por lo que es posible que dentro de poco tiempo se revele el día para empezar con las órdenes anticipadas.

Dentro del listado se confirman algunos contenidos a manera de DLC, pero también hay algunos descritos como artículos físicos, esto incluye una steelbook para el disco con el juego, así como una varita luminosa exclusiva que no se venderá de manera individual.

Aquí está el contenido:

Edición coleccionista:

– Juego base

– Montura Thestral

– Paquete cosmético de artes oscuras

– Arena de batalla de artes oscuras

– Sombrero de artes oscuras

– 72 horas de acceso anticipado al juego

– Túnica de Kelpie

– Steelbox

– Varita mágica antigua flotante con libro

Edición digital deluxe:

– Juego base

– Montura Thestral

– Paquete cosmético de artes oscuras

– Arena de batalla de artes oscuras

– Sombrero de artes oscuras (solo en Digital Deluxe)

– 72 horas de acceso anticipado al juego (solo en Digital Deluxe)

– Túnica de Kelpie

Por ahora, Hogwarts Legacy no tiene fecha de salida. No obstante, aún llegará este año a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: VGC