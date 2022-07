Se reporta que un juego de Black Panther estaría siendo desarrollado por EA

En la primera era del Universo Cinematográfico de Marvel se lograron lanzar videojuegos de algunos de los Avengers, entre ellos el que más destacó fue el de Iron Man, aunque no precisamente de forma positiva. Tiempo después estas adaptaciones se fueron yendo al olvido con personajes queridos, pero parece que este hiatus está a nada de terminar.

Según informes recientes, Electronic Arts está trabajando en un nuevo título asociado con Black Panther. Anteriormente ya había surgido una pista notable que sugería el desarrollo. Con detalles un tanto escasos, ahora se revelan más elementos que nos pueden dirigir al videojuego de T’Challa.

A través del reportero de la industria, Jeff Grubb, se dice que este juego de Black Panther se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Indicando que actualmente tiene el nombre clave de Project Rainer. También se menciona que el equipo de desarrollo está compuesto por ex miembros de Monolith Productions, quienes destacaron por su trabajo en Middle-earth: Shadow of Mordor y su secuela Shadow of War.

Grubb continuó comentando que será un RPG de mundo abierto para un solo jugador. Y la historia está ligada a la de Black Panther: Wakanda Forever. Aunque esto podría implicar que el rey más conocido no estaría participando, pues canónicamente está fuera de las películas. Ante esto no hubo detalle, por lo que se habrá que esperar a una confirmación.

Respecto a EA, se dice que está buscando duplicar el éxito de experiencias de un jugador, mismo que está percibiendo con los juegos de la saga Star Wars en la línea de Fallen Order.

Vía: Comicbook