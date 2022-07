Aunque la historia de Xenoblade Chronicles 3 no tiene relación con las dos previas entregas en la serie, muchas personas ven a este juego como el final de una era. Este incluso es el punto de vista de los desarrolladores de este título, quienes ven a esta exclusiva del Switch como la “culminación” de la serie.

Durante una entrevista con Nintendo, Tetsuya Takahashi, director sénior y director creativo de Monolith Soft, habló sobre el futuro de Xenoblade Chronicles. Si bien ve al tercer título como la “culminación” de la serie, esto se refiere más al estilo de juego, temas y mecánicas que hemos visto desde el juego de Wii, y es un “resumen para pasar al siguiente paso”. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Este título es la tercera entrada en la serie Xenoblade Chronicles después de Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles 2, y es como la culminación de la trilogía. La primera entrega muestra cómo el personaje principal y sus compañeros que viven en el mundo de Bionis, el dios, utilizan la espada que ve el futuro, Monado, para proteger el mundo en el que viven y luchar por el futuro. La segunda entrega describe una historia de vida finita y eterna, en la que el personaje principal, que vive en el mundo de los titanes en los cielos, conoce a una Blade girl inmortal y trabajan juntos para alcanzar el paraíso. Esta tercera entrada es una historia sobre seis jóvenes soldados pertenecientes a dos naciones hostiles, ambientada en Aionios, donde los mundos del primer y segundo título se unen. Aunque algunos elementos y diseños de uno y dos aparecerán aquí, no es necesario haber jugado el primer y segundo juego para entender la historia o cómo jugar. Sin embargo, al tratarse de una serie de obras, el tema subyacente es constante y, en cada caso, la historia se desarrolla a partir de ‘la relación entre cosas ajenas’. Además, usé la palabra ‘culminación’ anteriormente, pero este título reúne todos los temas que se han desarrollado durante los últimos 15 años desde 2007, cuando comenzó el desarrollo del primer título de la serie Xenoblade Chronicles, así como los sistemas de juego, que se han desarrollado a lo largo de la serie”.

Pese a que por el momento no hay planes concretos para el futuro de la serie, algo que tiene sentido considerando que Xenoblade Chronicles 3 aún no llega al mercado, es muy seguro que la saga de Xenoblade seguirá evolucionando en un futuro. Si bien una cuarta entrega de Chronicles puede tardar algo de tiempo en llegar, no se descarta la exploración de una nueva saga, o incluso un port de Xenoblade Chronicles X para Switch.

En temas relacionados, ya puedes checar nuestra reseña de Xenoblade Chronicles 3 aquí. De igual forma, este nuevo juego ya se filtró por completo.

Nota del Editor:

Esto es algo natural. Si bien las trilogías son perfectas para encapsular ciertos temas e historias en un solo grupo, también es posible que un Xenoblade Chronicles 4 sea el siguiente paso para Monolith Soft.

Vía: Nintendo