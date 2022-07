Stranger Things nunca va a reeditar o cortar fragmentos de episodios

Algo por lo que se le conoció a George Lucas en el pasado, concretamente con la franquicia que le dio el estrellato, Star Wars, fue la manera en que las nuevas ediciones de las películas fueron retocadas y editadas. Y bajo este estatuto, los creadores de Stranger Things prometieron que nunca se va a reeditar ninguno de los episodios de la serie.

Este comentario no salió de la nada, pues en ocasiones pasadas se les ha sugerido hacer esto con fines de arreglar problemas de continuidad en la historia, pero parece que los hermanos Duffer quieren dejar el show tal cual se editó la primera vez. El mensaje se dio a conocer mediante Twitter, en el que prometen nunca tocar el show original de ninguna manera.

PSA: no scenes from previous seasons have ever been cut or re-edited. And they never will be. pic.twitter.com/H0j8JwidLs

— stranger writers (@strangerwriters) July 26, 2022