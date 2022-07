El actor de Dr. Who, Bernard Cribbins, ha fallecido

En estos últimos meses el mundo del entretenimiento ha estado de luto, dado que grandes figuras han caído ante alguna enfermedad, o incluso un accidente que está bastante fuera de las manos humanas. Y ahora, se ha reportado recientemente que el actor conocido como Bernard Cribbiens, quién participó en Dr. Who, lamentablemente ha fallecido.

Su muerte la confirmó ni más ni menos que su agente manager, confirmando que su desceso a los 93 años es toda una realidad, aunque no se dieron más detalles, concretamente a la manera en que dijo adiós. Eso sí, en todo momento demostró respetos totales al comentar que es uno de los actores con más legado dentro de Reino Unido.

Bernard Cribbins fue un actor destacado dentro del mundo de las películas y series, empezando su trabajo desde 1957, participando en cintas destacadas como The Railway Children, The Wombles, Tufty Fluffy Tail, entre otras actuaciones. Aunque se le conoce mayormente por participar en episodios de la famosa serie de Dr. Who reconocida en el mundo.

Por su parte, el público que nunca llegó a ver la serie también lo reconoce por un meme viral, donde en su papel de Wilferd Mott, queda cautivado por la boda de su nieta, a tal punto de llorar. Sin duda, la pérdida del actor quedará en los corazones de quienes trabajaron con él, ya sea con compañeros de actuación hasta productores y directores.

