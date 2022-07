Actor de Stranger Things 4 es detenido en el aeropuerto de Estados Unidos

A menudo las estrellas de televisión suelen meterse en controversias con las autoridades, esto nos ha quedado claro con todas noticias que han salido alrededor de grandes figuras como Ezra Miller. Sin embargo, hay ocasiones en las que actores sin ninguna culpa se meten en problemas, tal es el caso de Joseph Quinn, quién le dio vida a Eddie Munson en Stranger Things 4.

El hecho en cuestión fue que se le detuvo en un aeropuerto de los Estados Unidos, un proceso que pasa muy raras veces tanto con famosos como con simples turistas que llegan al país. Pero para su fortuna, uno de los policías lo reconoció por su papel de Eddie y lo dejó ir de la sala de segunda inspección a los pocos minutos de haber sido retenido en el lugar.

Esto es lo que Joseph comentó a Jimmy Fallon en su entrevista en The Tonight Show:

Casi no lo logro. Me llevaron a, supongo que podría llamarse más a una mazmorra. Me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron a este escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué estás haciendo en los Estados Unidos? Le dije: ‘De hecho, estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’. Y no me creyó.

Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y dijo: ‘¡Deja a Eddie en paz! Y luego el colega dijo: ‘Es Eddie de Stranger Things ‘, y él dijo: ‘¿Eres Eddie Munson?’.

El hombre preguntó, ‘¿Vuelves la próxima temporada?’ Yo estaba como, ‘No sé’, y él dijo, ‘Más te vale’, y me dio mi pasaporte.