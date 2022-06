Se confirman películas para la serie de Avatar

A lo largo de la historia muchas series trascienden a un plano en la que reúnen un séquito de fans, esto ha pasado con animaciones como Las Tortugas Ninja, Chip and Dale, He-Man and The Masters of the Universe y más. Por su parte, en un lado más contemporáneo está Avatar: El Último Maestro del Aire, saga que al parecer no ha terminado sus producciones.

Paramount Animation y Nickelodeon Animation confirmaron que hay tres películas animadas en producción durante una presentación especial en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Donde también revelaron que Lauren Montgomery, quien trabajó anteriormente con Aang y Korra, dirigirá la primera cinta para tener los orígenes de la serie impregnados.

Por su parte, algunos veteranos regresan para ayudar. Bryan Konietzko y Michael DiMartino, quienes co-crearon las series ya conocidas dentro de ese universo, vuelven a formar equipo como productores junto a Eric Coleman, quien se desempeñó como productor ejecutivo y gerente de producción de la serie emitida en el canal Nickelodeon.

Las películas se están desarrollando bajo la marca Avatar Studios, que se lanzó el año pasado con el objetivo de traer series y más creaciones originales ambientadas en mundo de Avatar. Tendrán su lanzamiento en la plataforma Paramount+, así como en cines y Nickelodeon. No se ha confirmado nada en cuanto a las fechas de estreno.

Además, se habló con anterioridad que se está planeando una serie que continúe la historia de Aang, siendo un puente que lleve a los fanáticos a sucesos anteriores a la Leyenda de Korra. Por ahora, no se ha confirmado mucha información de su producción.

Vía: IGN