Rumor: Control “Pro” del PS5 estaría en camino

Desde hace tiempo se ha rumoreado que un PS5 Pro ya está en desarrollo. Considerando que vimos algo similar con el PS4, esta idea no suena tan descabellada. Mientras esperamos a esta confirmación, un nuevo reporte ha señalado que PlayStation se está preparando para revelar una nueva pieza de hardware. Sin embargo, será mejor que no esperen una consola, ya que por el momento se habla de un control mejorado.

De acuerdo con Tom Henderson, insider de la industria, quien en esta ocasión asegura haber visto información confidencial, PlayStation revelaría una versión “Pro” del DualSense a finales de este mes. Esta persona asegura que esta pieza de hardware cuenta con un nuevo pad, sticks y empuñaduras analógicas extraíbles, así como triggers mejorados.

Por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation. Junto a esto, recordemos que varios rumores han señalado que la fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarok se dará a conocer a finales de junio. De esta forma, es posible que en unas semanas se lleve a cabo una presentación con más información sobre estos dos temas, aunque esto no es seguro.

En temas relacionados, más juegos de Persona llegarán a las consolas de PlayStation. De igual forma, el nuevo PS Plus ya está disponible en México.

Nota del Editor:

La idea de un control “Pro” para el PS5 es algo que suena muy extraño. El DualSense ya es un producto de primer nivel. Aunque claramente hay espacio para alguna mejora, lo que nos presenta Henderson suena bastante innecesario, pero no me cierro a esta idea.

Vía: VGC