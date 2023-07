Se confirma el nombre del próximo Call of Duty

Parece que Activision podría haber confirmado de manera indirecta que se está preparando para lanzar Call of Duty: Modern Warfare 3 este año. Actualmente, Activision solo ha declarado de manera general que lanzará un nuevo título de Call of Duty en 2023, pero no ha dado más detalles sobre en qué consistirá este juego. Afortunadamente, para aquellos que querían una confirmación “oficial” de algún tipo sobre el juego de CoD de este año, parece que se nos ha dado algo.

Hoy por la mañana, se filtraron una serie de imágenes que se afirmaba eran de Call of Duty: Modern Warfare 3 en Internet. Estas imágenes en cuestión no revelaban mucho, pero sí nos ofrecían los primeros vistazos al gameplay del juego. Aunque algunos cuestionaron la autenticidad de estas imágenes, poco después de que se filtraran, Activision intervino y presentó una reclamación de derechos de autor sobre las imágenes. Teniendo esto en cuenta, parece claro que estas capturas de pantalla son del Modern Warfare 3, de lo contrario, Activision no habría podido hacer que las eliminaran.

Para verificar aún más este punto, en la reclamación de la Ley de Derechos de Autor (DMCA, por sus siglas en inglés) que recibió uno de los filtradores, se dijo que la razón de la eliminación fue porque compartieron “contenido filtrado del videojuego no lanzado Call of Duty: Modern Warfare 3“. En resumen, ahora es más evidente que nunca que MW3 será la entrega de 2023 en la franquicia de Call of Duty, aunque Activision mismo se mantenga hermético por el momento.

En este punto, aún se desconoce cuándo Activision elegirá anunciar formalmente Modern Warfare 3. Dado que el otoño se acerca rápidamente, es lógico suponer que un anuncio adecuado de MW3 tendrá lugar en algún momento del próximo mes.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Bueno, es inevitable que MW3 llegue.