Netflix continúa sumando suscriptores en el mundo

Como muchos ya saben, el servicio de streaming más popular del mundo, Netflix, continúa creando ciertas polémicas, mismas que se ligan directamente al aumento de precios, restricción de cuentas y más detalles que han dado para hablar en voz alta. Sin embargo, parece que es algo que no les ha afectado, o al menos eso se menciona entre los medios.

Según lo que se comenta en un reporte de The Times, los usuarios de la página de streaming han crecido en lugar de caer, más aún con las reglas que se han implementado como la de no compartir cuentas con familiares que no viven en la misma casa. También está el problema de que es el servicio más caro, y que para ello han lanzado un nivel de membresía con anuncios para tener un descuento.

En dichos documentos se menciona, que en este último trimestre la compañía multimillonaria tuvo 1.8 millones de nuevas suscripciones, alcanzando la cifra de 234.5 millones de usuarios de pago, un aumento de 236% entre el 21 de mayo y el 18 de junio de 2023. Eso significa, que muchos se han suscrito después de ser parte de un grupo en el que solo pagaba una persona, pero que no pueden dejar el contenido.

A esto se suma que este verano han salido varios programas del interés del público, ya sea la nueva temporada de Black Mirror, más capítulos de One Piece con su respectivo doblaje español de latinoamerica y hasta Nimona, una película que dado mucho tema de conversación. Es posible que la cifra suba más, ya que hay promesas en el horizonte como Stranger Things 5 y El juego del Calamar 2.

Vía: The Times

Nota del editor: Sin duda da qué pensar estos resultados, pues parece que a los usuarios de la plataforma no les importa demasiado si se les trata mal o algo parecido. No obstante, parece que es algo que ya no tiene manera de detenerse.