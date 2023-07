Aquí se llevaría a cabo el próximo God of War

Ya casi estamos a un año de haberse lanzado uno de los últimos éxitos de PlayStation, God of War Ragnarok, título que fue considerado entre los mejores del 2022, aunque al final fue derrotado ni más ni menos que por Elden Ring. Sin embargo, los seguidores ya están pensando en el futuro de la franquicia, incluso la ubicación a la que esta vez viajará el dios de la guerra con sus allegados.

Mediante un canal conocido como JorRaptor, se ha expuesto una teoría de lo más interesante, dado que se puede conocer al personaje de Tyr, mismo que está haciendo posturas de relajación estilo Yoga, y lo que realmente llama la atención es el hecho que se trata de un tipo de concentración muy usada en Japón. Dando a entender que Kratos puede entrar a la edad feudal de Asia con todo y dragones icónicos.

Vale la pena mencionar, que el nuevo destino de Kratos podría ser un lugar totalmente diferente, dado que se tratan de teorías compartidas a través de la red, incluso no se sabe si realmente habrá un regreso con esta versión tal cual. Y es que no olvidemos que uno de los productores principales de la saga, Corey Barlog, menciona que de momento no quiere continuar con a franquicia, por lo que podrían tardar.

Recuerda que God of War Ragnarok está disponible para PS4 y Ps5.

