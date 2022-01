Review – Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

El importante legado que nos dejó Tom Clancy

Anteriormente, cada vez que veíamos el logo de Tom Clancy plasmado en la portada de algún juego podía ser interpretado como un “sello de calidad”. Mientras que Call of Duty y Battlefield se encontraban en su propia burbuja, los juegos de Tom Clancy destacaban por ser shooters con elementos mucho más tácticos, en donde una decisión errónea podía cambiar por completo el rumbo de alguna misión o partida. Poco a poco muchos de estos elementos se fueron perdiendo y en su lugar nos quedamos con experiencias mucho más accesibles y abordables, algo que terminó por lastimar a la esencia de la franquicia. Estos títulos dejaron de lado las campañas para un solo jugador, y en su lugar nos quedamos con apartados multijugador que no funcionaron del todo bien. Mientras que The Division hizo un buen trabajo con ello, no hace falta que te diga lo desastroso que fue el lanzamiento de Ghost Recon: Wildlands y su secuela. Parece que Ubisoft finalmente dio en el blanco con Rainbow Six: Siege, el cual ahora ha desprendido un nuevo spinoff conocido como Rainbow Six Extraction. ¿Qué tal está? Te lo platicamos a detalle en esta reseña.

Los juegos de Rainbow Six tenían increíbles modos single-player que ofrecían un alto valor de rejugabilidad debido a todas las opciones que el jugador tenía a su disposición para completar diferentes objetivos. Por razones que todavía no entendemos, Ubisoft decidió que la esta saga en específico necesitaba un rework por completo, así que después de Rainbow Six: Vegas 2 en 2008, siete años después la compañía francesa lanzó al mercado Rainbow Six: Siege, el cual desvariaba por completo de la tradicional fórmula de la serie. Este juego era un shooter táctico multiplayer, el cual tuvo un lanzamiento un tanto controversial y problemático. Con el paso de los años, Ubisoft logró sacar adelante al proyecto, que hasta la fecha cuenta con una saludable base de usuarios y es uno de los FPS más prominentes en el tema de eSports. Siete años después de su lanzamiento original está llegando Extraction, el cual nuevamente busca darle un giro a esta franquicia al dejar de lado por completo el apartado PvP.

Adiós PvP, hola PvE

Sin lugar a dudas, la mayor diferencia entre Extraction y Siege es que este último es una experiencia completamente PvP, es decir, jugador vs. jugador. Por su parte, Extraction es un juego completamente PvE, en donde tú y otros dos compañeros deberán hacer equipo para enfrentarse a una nueva amenaza conocida como los Archaeans. Estos aliens han llegado a nuestro planeta para provocar todo tipo de estragos, y dependerá de nosotros derrotarlos.

Los Archaeans son alienígenas controlados por la computadora, así que de momento no existe un modo PvP dentro de Extraction, y creo que fue una decisión acertada. Después de todo, quien quiera enfrentarse a jugadores controlados por personas reales siempre tiene la opción de dirigirse a Siege, que como te decía anteriormente, en realidad es el padre de Extraction.

De hecho, los jugadores de Siege se sentirán completamente familiarizados con los movimientos y controles de Extraction, puesto que se sienten sumamente similares. Eso sí, consideró que los controles en Extraction son un poco más fluidos y responsivos, sin mencionar que la versión de PlayStation 5 del juego hace uso total del DualSense. Ya hablaremos más a detalle sobre todo esto.

Antes de empezarte a platicar sobre la estructura del juego, creo que primero valdría la pena contarte que, como tal, Extraction no cuenta con una campaña single-player, modo historia, ni nada similar. Una vez que arrancas el juego por primera vez, serás recibido con una cinemática la cual te da un poco más de contexto sobre la situación con los Archaeans y por qué el mundo está como está. Fuera de eso, existe un modo conocido como “Simulación VR”, el cual es simplemente un tutorial que te va guiando a través de las diferentes mecánicas del juego. De hecho, ni siquiera es posible entrar a los niveles “reales” tú solo. Sí o sí, necesitas de compañeros.

Ahora bien, cada nivel está estructurado en tres zonas diferentes y conforme vayas progresando por estas zonas, la dificultad también aumentará. Cada zona tiene su propio objetivo, y una vez completado, serás presentado con dos opciones: puedes terminar la misión y regresar a tu base, o seguir adelante en el nivel y obtener mejores recompensas. Importante destacar que por lo menos dos de los tres jugadores de tu equipo deberán estar de acuerdo con cualquiera de estas decisiones para avanzar.

Evidentemente, entre más zonas decidas completar, mayor serán las recompensas que obtengas al final, pero las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. De hecho, uno de los mayores criticismos que yo tengo hacia este juego es justamente lo mucho que dependes de tus compañeros para terminar exitosamente una misión, y más adelante te contaré sobre el por qué.

El trabajo en equipo es importante, tal vez demasiado

Similar a Siege, en Extraction cuentas con 18 Operadores únicos, cada uno de ellos equipado con su propio set de armas y habilidades. Hay Operadores que se especializan mejor en combate, mientras que algunos otros son ideales para situaciones de sigilo, por lo que ciertamente es ideal que tu equipo cuente con una buena variación. Si decides jugar por tu cuenta, este objetivo se vuelve mucho más complicado, evidentemente.

Otra cosa que Extraction comparte con Siege es el elemento táctico. A diferencia de otros shooters cooperativos allá fuera, jugar de forma sigilosa en Extraction es de suma importancia. El título te castiga si decides jugar de una forma mucho más directa y brusca, ya que cuando matas a algún enemigo sin ser sigiloso, éste desprenderá una sustancia negra que ralentizará a todos los jugadores que pasen por ella. Esto sin mencionar que acabar con los alienígenas de forma sigilosa también te recompensará con puntos de experiencia adicionales y una satisfactoria animación por darles en su punto débil.

Además de los enemigos tradicionales, los niveles están repletos de trampas ambientales como esporas o bombas orgánicas que se te adhieren a la piel y que posteriormente explotan. Por esta razón, y muchas otras, es casi un requisito el mantener una comunicación por voz con tus compañeros justamente para advertirles y puedan evadir estos peligros exitosamente. También es posible utilizar un sistema de pings para alertarlos, pero obviamente este método no es tan efectivo.

Si bien todos estos peligros te mantienen alerta en todo momento, también significa que, si alguno de tus compañeros no está prestando atención, las cosas pueden salirse de control demasiado fácil y demasiado rápido. Como te decía hace unos momentos, Extraction tiene una fuerte énfasis en el sigilo, y completar las misiones de esta forma es mucho más fácil que si decides disparar a todo lo que se te ponga enfrente. En caso de que tú o alguien de tu equipo no quiera cooperar con este estilo de juego, entonces es casi un hecho que no vas a poder completar la misión al cien por ciento. Por eso es importante tener un Operador con una ventaja en el combate abierto dentro de tu escuadrón, pero si juegas con desconocidos básicamente estás tirando una moneda al aire.

Los primeros niveles son un poco más generosos si llegas a cometer algún error, pero después te encontrarás con enemigos mucho más fuertes que no serán tan fáciles de vencer por tu cuenta. Casi cada objetivo requiere de la cooperación de tu equipo, así que no esperes poder hacer todo tú solo, por más experiencia que creas tener. Parece que Extraction es un juego diseñado específicamente para jugar con amigos, ya que la experiencia no suele ser muy agradable si juegas con desconocidos. Por cierto, sí hay crossplay entre todas las plataformas en caso de que tuvieras la duda.

El hecho de que se requiera tanto trabajo en equipo creo que terminó siendo uno de los puntos más negativos del juego. Si bien es sumamente satisfactorio terminar todos los objetivos de un nivel, es difícil hacerlo si juegas con gente que no conoces. Por eso yo te recomendaría que te la pienses dos veces antes de entrarle a Extraction si no tienes con quién jugar. La buena noticia es que el gameplay es sólido y existe la suficiente diversidad entre Operadores como para mantener la experiencia fresca por un muy buen rato.

Un sólido gameplay estropeado por unos cuantos detalles

Los controles de Extraction son bastante fluidos y responsivos. En ningún momento yo sentí como si el juego se trabara o como si mis comandos no se ejecutaran correctamente. Puede que Ubisoft se haya equivocado con muchos elementos del juego, pero en el caso de los controles no fue así. Como te decía hace rato, los jugadores que vengan de Siege se sentirán sumamente familiarizados con este esquema de controles.

Cada movimiento, cada disparo, y cada acción que realice tu personaje los verás reflejados de forma prácticamente inmediata dentro del juego, y considerando lo preciso que necesitan ser tus movimientos para completar los niveles con éxito, esto definitivamente se agradece. Generalmente hablando, el movimiento en Extraction, así como los disparos, son bastante responsivos y precisos.

Extraction prácticamente le exige al usuario que juegue de forma sigilosa, por lo que la gran mayoría del tiempo necesitarás moverte en cuclillas para evitar llamar la atención de los enemigos. Desafortunadamente, parece que los Archaeans siempre saben exactamente en dónde estás sin importar qué tanto te esfuerces por evitar ser detectado. A pesar de que los niveles están bien diseñados, la distribución de enemigos no tanto.

La gran mayoría de zonas que visitas son espacios cerrados, por lo que no servirá de mucho tener armas de largo alcance a menos que realmente tengas ganas de usar un francotirador en un estacionamiento o laboratorio. Debido a lo anterior, deberás ser sumamente cuidadoso con tus movimientos, ya que el más mínimo percance podría alertar a todos los enemigos que tengas a tu alrededor. Una vez que tu equipo rompe con el sigilo, las cosas se pueden salir de control antes de que puedas hacer algo al respecto.

El problema que yo le veo con esto, es que los enemigos se encuentran demasiado cerca los unos de los otros, y esto sin tomar en cuenta los nidos que están presentes en cada nivel y que, si nos los destruyes, estarán invocando alienígenas sin parar. Es fácil que de la nada ya estés rodeado de todo tipo de enemigos sin la posibilidad de defenderte. Incluso en las zonas iniciales, Extraction no tiene piedad alguna contigo.

Si bien la dificultad podría ser un factor que atraiga a muchos usuarios, la forma en que Extraction lo maneja no es la ideal. El juego de por sí es complicado si lo juegas con amigos, ahora imagina cómo sería la experiencia jugando con desconocidos. Insisto, este es un título diseñado específicamente para jugar con tus amigos, y aun así van a tener unos cuantos problemas acostumbrándose a sus mecánicas.

El juego hace un buen trabajo explicándote cómo derrotar a los distintos tipos de Archaeans, puesto que es fácil identificar los puntos débiles de cada enemigo. Como regla general, si ves algún punto rojo o naranja en cualquier alíen, ahí es en donde debes disparar. Mismo caso con los diferentes tipos de trampas ambientales. Digo, lo difícil no es ubicar los puntos débiles, sino darles. Esta tarea se vuelve todavía más compleja cuando estás rodeado de enemigos.

Y hablando de enemigos, me sorprendió la enorme variedad de Archaeans que hay en Extraction. Al principio te encontrarás con enemigos comunes y corrientes que solamente corren hacia ti para atacarte, pero eventualmente te encontrarás con enemigos con bombas en sus espaldas, otros que te atraparán, y otros que te pueden atacar desde lejos. También hay mini jefes que te van a provocar muchísimos dolores de cabeza, así que ármate de paciencia si estás dispuesto a experimentar todo lo que Extraction tiene por ofrecerte. Al final del día, tendrás que aprenderte qué enemigo hace qué cosa y adaptarte a sus ataques. Créeme cuando te digo que es sumamente satisfactorio acabar con ese enemigo u objetivo en donde llevabas horas atascado.

Creo que Extraction se pudo haber beneficiado enormemente si los Archaeans no fueran tan poderosos. No hay tanto problema con los enemigos comunes y corrientes, pero las cosas se empiezan a complicar una vez que llegan las variantes más poderosas a la mezcla. Algunos de ellos incluso pueden atacarte a distancia, mientras que otros evitan tu movilidad por completo. Y por si eso fuera poco, también debes considerar que estas variantes poderosas normalmente están acompañados por variantes más débiles también.

Uno de los conceptos más interesantes del juego es que si tu Operador cae en batalla, será necesario rescatarlo primero antes de poderlo utilizar nuevamente. Una vez que eres derribado por segunda ocasión, tu Operador se convertirá en un capullo que tus compañeros deberán cargar hasta el sitio de extracción para salvarte. En caso de que no lo hagan, no podrás volver a utilizar a ese Operador hasta que lo rescates. ¿Cómo se rescata? En tu próxima misión eventualmente recibirás este objetivo, por lo que necesitarás de la ayuda de tus compañeros para recuperar a tu Operador perdido. En caso de que falles puedes volverlo a intentar cuantas veces quieras, pero si tienes más de un Operador perdido, no puedes elegir a cuál quieres rescatar. El juego te lo asigna de forma aleatoria.

Esta mecánica definitivamente es un concepto interesante, pero de nuevo, dependes demasiado de la destreza de tus compañeros para lograr rescatar a tus Operadores exitosamente. No sé qué podría llegar a pasar en caso de que te quedes sin Operadores, pero dudo mucho que el castigo pueda ser tan severo.

Amplia personalización y progresión

Cada uno de los 16 Operadores dentro de Extraction puede ser personalizado de diferentes maneras. Por un lado tenemos los elementos cosméticos que ya todos conocemos, y en este caso regresan en forma de armaduras y cascos. La gran mayoría de ellos pueden ser desbloqueados simplemente jugando, pero también hay algunos otros, especialmente los más extravagantes, que sí te costarán dinero real. Sí, Extraction tiene microtransacciones pero actualmente están limitadas únicamente a accesorios cosméticos, así que no te preocupes por que éste sea un posible caso de pay-to-win.

Además de los accesorios cosméticos, también puedes modificar tus armas con diferentes miras, cartuchos de munición, y agarraderas para crear una experiencia mucho más personalizada a tu gusto. Debido a que el juego te castiga si no juegas sigilosamente, la opción favorita entre los jugadores siempre terminará siendo un arma con algún tipo de silenciador. El hecho de que Extraction te fuerce a jugar como el juego quiere definitivamente limita los distintos estilos de juego de cada usuario, y al final quienes disfrutan de los balazos y la acción pura podrían salir decepcionados.

Extraction te recompensa por muchas de las acciones que realizas dentro de cada nivel, y esto se ve reflejado en un sistema de niveles individuales para cada operador, así como un sistema de tiers en general. Cada vez que tu Operador sube de nivel, obtendrás distintos perks únicos para los accesorios y armas que ese Operador en específico pueda tener. Por otra parte, el sistema de tiers funciona de forma similar a un pase de batalla en el sentido de que cada punto de experiencia que obtengas, con el Operador que sea, se irá directamente a este sistema. ¿Qué consigues desbloqueando más tiers? Acceso a nuevos niveles, zonas y más.

Como puedes ver, Extraction tiene muchísimo contenido desde un inicio, el problema será que el juego logre mantener a sus jugadores tiempo después de su lanzamiento. Al menos por ahora no tendrás problema alguno encontrando partidas y afortunadamente cuenta con un sistema de emparejamiento quick-play, el cual te meterá en cualquier partida de cualquier nivel. Esto en caso de que decidas jugar por tu cuenta.

También está un Codex en donde se te explica con mucho mayor detalle sobre los enemigos, el mundo, los Operadores, y cualquier otra cosa que te pudiera interesar sobre Extraction. Si realmente quieres conocer más sobre el lore del juego, entonces este espacio creo que te dejará bastante satisfecho.

Otra cosa que también te dejará satisfecho es que Extraction está muy bien optimizado. En ningún momento experimenté fuertes caídas de FPS o algún bug que pudiese afectar drásticamente mi partida. Sí me encontré con unos cuantos problemas visuales, especialmente en las animaciones, pero nada verdaderamente grave. El juego cuenta con versión nativa de nueva generación, y en el caso del PS5 sí hace uso del DualSense. Sentirás mayor resistencia en los gatillos dependiendo del armar que utilices, y el control también vibrará con mayor o menor intensidad dependiendo del tipo de enemigo que te ataque. Pese a tener versión nativa de PS5 y Xbox Series X|S, no esperes que Extraction luzca como un auténtico título de nueva generación, ya que su apartado gráfico definitivamente deja mucho que desear.

¿Otro FPS del montón?

Rainbow Six Extraction ciertamente presenta varios elementos bastante interesantes, pero al final del día, este juego en realidad se siente como otro shooter más del montón. Su gameplay es bueno y sus controles se sienten responsivos, pero tristemente varias decisiones relacionadas al posicionamiento de enemigos, así como un elevado grado de dificultad, hacen que la experiencia sea bastante compleja especialmente en usuarios que no están tan familiarizados con el género.

¿A quién le recomendaría Extraction? Para empezar, es casi obligatorio tener un grupo de amigos con quien jugar ya que de lo contrario podrías tener una muy mala experiencia. Si eres fan de Siege, tal vez haya algo en Extraction que pueda llamar tu atención, eso si no te molesta dejar de lado el apartado PvP. Por otra parte, si no disfrutas de los FPS, entonces Extraction no será el juego que te hará cambiar de opinión.

Al tratarse de uno de esos juegos como servicio, también dependerá bastante de sus desarrolladores el seguirlo actualizando con nuevo contenido constantemente. Me preocupa que dentro de unos meses, Extraction vaya a quedar en el olvido como le ha pasado a muchos otros shooters de este estilo.