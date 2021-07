Review – Space Jam: A New Legacy – The Game

Cuando hablamos de material promocional para una película, normalmente pensamos en imágenes, pósters, alguna aparición de una celebridad en un show, hasta un video musical si tenemos suerte. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, rara vez vemos juegos que sirvan como una forma de emocionar al público por el estreno de alguna cinta. Esta era una práctica muy común en los 80s, 90s y principios de siglo, pero hoy en día es difícil encontrar alguna experiencia virtual que sirva para capitalizar el próximo capítulo del MCU, por ejemplo. Afortunadamente, parece que esto está a punto de cambiar.

No solo el aclamado título de Scott Pilgrim vs. The World está de regreso, sino que el rumoreado juego de Avatar es real. Aunque experiencias como la que está en desarrollo a manos de Ubisoft Massive se encuentran en el aspecto AAA de esta industria, aún hay espacio para aquellos que buscan ser solo un aperitivo, y no ofrecer algo que trate revolucionar esta industria. De esta forma, en diciembre de 2020 se anunció que Space Jam: A New Legacy, cinta que se estrenará en solo unos días, tendría un videojuego exclusivo de Xbox. Lo interesante, es que el proyecto surge como parte de una competencia, en donde los usuarios podían enviar sus ideas y ganar diferentes premios.

Después de poco más de seis meses en silencio, Xbox anunció que los usuarios de Game Pass Ultimate ya tienen acceso a Space Jam: A New Legacy – The Game, un beat’em up que nos regresa a los 90s con el objetivo de entretener al público antes de la esperada aventura de los Looney Tunes en la pantalla grande. ¿Acaso este título vale la pena? ¿Qué tan bien funciona esta entrega como material promocional para la cinta que veremos en unos días? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Irrelevante

Al tratarse de un juego promocional enfocado en una película que aún no está disponible, Space Jam: A New Legacy – The Game no trata de ser una adaptación de la cinta, no lo puede ser. De esta forma, este título nos presenta a Bugs Bunny, LeBron James y a Lola Bunny en una misión para detener a Al-G Ritmo, el malvado villano que ha secuestrado al hijo del jugador profesional de básquetbol y quiere destruir a los Looney Tunes. Esta información no la proporciona el título, sino que es algo que los diferentes tráilers del largometraje han dejado en claro. Por su parte, este título toma lugar después de lo visto en los avances, pero antes del evento final.

Para dejarlo en claro, Space Jam: A New Legacy – The Game es irrelevante para la cinta. Este juego probablemente ni siquiera tenga algún tipo de mención en la película. La aventura de nuestros tres protagonistas, enfocada en vencer a Al-G Ritmo y a sus lacayos, comienza y termina de una forma poco amigable para el público, y nos deja con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza de este título y su relación en el producto que todos estamos esperando.

Al final del día, la experiencia es tan corta que cuestionarse estas decisiones ni siquiera tienen tanto sentido. Debido a que este juego llega antes del estreno de la película, Digital Eclipse, los desarrolladores, no pueden simplemente arruinar algunos aspectos de la historia de la cinta. Si bien no hay algo que remarcar en este aspecto, espero que una vez que Space Jam: A New Legacy esté disponible y los detalles sean aclarados, quizás esta historia tenga algo de sentido.

Una aventura de 32-bits

Space Jam: A New Legacy – The Game trata de diferentes formas de llevarnos al pasado, la sencilla y casi innecesaria historia no solo es una forma de lograr esto, sino que el juego opta por un estilo visual que desea capturar la nostalgia por los 32 bits, algo que tal vez no mucha gente sienta hoy en día. Usualmente se opta por los 8 o 16 bits, y rara vez vemos esta estética, así que la decisión se ve como un aire bastante fresco, aunque este tiene un par de fallas en algunos aspectos.

La decisión de elegir un aspecto más avanzado de los 16 bits nos ofrece un mayor detalles en varios puntos. No solo los modelos de Bugs, Lola, LeBron y el resto de los enemigos lucen muy bien, sino que los diferentes escenarios que recorremos esconden varios detalles que los fans de las caricaturas pueden apreciar. En una zona se puede ver el traje de Pedro Picapiedra, y en otra región está la torre de los hermanos Acme, en donde Yakko, Wakko y Dot se esconden. La atención al detalle es genial, y uno de los puntos más impresionantes de este título.

Sin embargo, no todo luce muy bien. Space Jam: A New Legacy – The Game nos ofrece una serie de cartas especiales que se pueden usar en el gameplay. Sin embargo, estas lucen de una calidad similar a lo que vemos en los juegos CD-i de The Legend of Zelda. No solo estas imágenes están mal trabajadas, sino que sus animaciones sí parecen tomadas directamente de unos de estos horribles títulos, como The Wand of Gamelon.

Aunque los Looney Tunes son una caricatura muy expresiva que siempre trata de elevar el nivel de ridiculez en pantalla, el juego de Space Jam: A New Legacy no hace algo de esto. Si bien Bugs y Lola tienen una serie de animaciones algo entretenidas, como pasar de guantes de box a un martillo para atacar, o dejarse caer una caja fuerte para causar daño en cierta área, el título bien pudo ser protagonizado por cualquier otra franquicia y no hubiera sido mucha la diferencia. Fuera de los diseños de los personajes, no hay muchos de los elementos visuales que caracterizan a estos personajes, lo cual es una oportunidad perdida.

Continuando con los aspectos sencillos que carecen de calidad, es momento de hablar de la música. Una vez más, el potencial de los Looney Tunes, está ahí, pero Digital Eclipse simplemente lo evade, y en su lugar nos entrega un soundtrack muy, muy olvidable que no aporta algo a la aventura, y lo único memorable son las frases clásicas que Bugs Bunny ocasionalmente emite. En general, la presentación tendrá resultados diferentes entre las personas, pero dudo que alguien logre ser fan del trabajo que se hizo en esta ocasión.

¿Y el juego de básquetbol?

Por alguna extraña razón, Space Jam: A New Legacy – The Game es un beat’em up, y no un juego de básquetbol estilo arcade, similar a NBA Jam. Como ya lo mencioné, este juego fue el resultado de una convocatoria, en donde cientos de jugadores proporcionaron diferentes conceptos para darle forma a este título. De esta forma, el concepto no es totalmente original, sino que Digital Eclipse le dio forma a las ideas de alguien. Para ser honesto, esta entrega es bastante divertida de principio a fin, aunque no deja de ser muy sencilla.

Ya que Space Jam: A New Legacy – The Game es un beat’em up tradicional, nuestro objetivo siempre será movernos en línea recta hacia la meta, y en el camino derrotar a todos los enemigos que se interpongan con nuestra misión. Aquí no hay un mundo abierto o elementos RPG como en River City Girls. No hay una sustancial variedad de mecánicas y estilos de juego como en Battletoads. No tenemos el refinado gameplay y sistema de combos de Streets of Rage 4. En su lugar, este título decide regresar a las rutas del género, y tenemos una cantidad de movimientos similares a los que podemos encontrar en entregas como el primer Fatal Fury.

Tienes un botón para atacar, el cual puede desencadenar en un pequeño combo al conectar constantemente con los enemigos, y un movimiento que afecta un área en específico. Sin embargo, Space Jam: A New Legacy – The Game nos ofrece dos elementos que le dan una pequeña variedad al gameplay. El primero de estos es una pelota de básquetbol, la cual es usada como un proyectil y puede ser cargada para causar un mayor daño. Por último, es posible obtener la ayuda de un miembro del Tune Squad por medio de unas cartas especiales que se activan conforme más contrincantes logres derrotar.

Aunque la lista de ayudantes es limitada al inicio, conforme avances en el juego podrás desbloquear más poderes. Estos van desde los sencillos, como causar daño a todos los enemigos o recuperar vida, hasta aumentar la fuerza y generar una mayor puntuación. Fuera de eso, el juego no ofrece algo más. Cada uno de los tres personajes a elegir cuentan con una serie de movimientos similares, y fuera de una serie de elementos visuales, no hay una sola diferencia entre ellos. Además de Bugs, Lola y LeBron, no puedes acceder a más personas, y las modalidades extra del juego se reducen a simplemente un boss rush y la misma aventura, pero en difícil.

Junto a esto, hay tres elementos que tal vez no sean del agrado de los jugadores. Para comenzar, el co-op solo está limitado a tres personas, esto tiene sentido en títulos como Battletoads, pero dudo que incluir al Pato Lucas para que cuatro personas pudieran disfrutar de esta entrega al mismo tiempo hubiera sido un problema. De igual forma, no es posible jugar en línea, Space Jam: A New Legacy – The Game es totalmente cooperativo local, lo cual seguramente decepcionará a más de uno. Por último, este título dura 30 minutos. En menos de una hora podrás ver los créditos, aunque este tiempo se puede extender si deseas desbloquear todas las cartas de personajes adicionales.

Ahora, lo interesante de esto, es que Space Jam: A New Legacy – The Game es un juego completamente gratuito. Si bien actualmente solo aquellos con Xbox Game Pass Ultimate pueden disfrutar de este juego, el próximo 15 de julio, este beat’em up estará disponible para descargar sin costo adicional en la Microsoft Store. De cierta forma, este punto, y el hecho de que estamos hablando de un producto que está dedicado a promocionar una película, explican la corta duración de esta entrega, así como la simplicidad que rodea todos los aspectos de esta experiencia.

A caballo regalado…

Space Jam: A New Legacy – The Game no es un mal juego, todo lo contrario, hay calidad aquí y, aunque la experiencia es muy corta, también es divertida. Gracias a su duración, es muy sencillo iniciar una partida y tratar de conseguir la mayor puntuación más alta. Debido a que la dificultad es casi inexistente, cualquier persona puede agarrar un control, recordar su infancia junto a Bugs Bunny y pasar un buen rato.

Sin embargo, considerando que ya tienes Xbox Game Pass, yo recomendaría mejor invertir tu tiempo en River City Girls o Battletoads, títulos que se encuentran en la misma plataforma, y ofrecen más y mejor contenido. Como juego, Space Jam: A New Legacy – The Game es un beat’em up muy, muy sencillo que no hace algo interesante con el género, practicamente no tiene historia, posee un estilo visual algo carismático, pero con problemas, y nos ofrece un olvidable apartado sonoro. Como material promocional, hace su trabajo, mentiría si no dijera que esta entrega me ha emocionado un poco por ver la película.

Tal vez no sea algo que me haga prender mi Xbox Series S, pero al menos puedo decir que la experiencia fue gratuita.