Review – Resident Evil 4: Separate Ways

Este año ha salido un éxito tras otro en cuestión de videojuegos, pues ya hemos recibido The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Hogwarts Legacy, Starfield, Star Wars Jedi: Fallen Order y Final Fantasy XVI. Obvio Capcom no se ha quedado atrás de los de más y nos obsequió uno de los remakes más esperados de hace mucho tiempo, me refiero claramente a Resident Evil 4. Esta entrega no solo nos ofreció nuevos elementos de jugabilidad, sino también detalles e historia que nos ayudaron a tener el hilo los acontecimientos de los juegos pasados, pues recordemos es una especie de línea temporal nueva. Estableciendo que eventualmente desarrollarán la aventura de Chris Redfield en las lejanas tierras de África. Y a pesar de que RE4 hizo un trabajo que pocos logran materializar con tanta excelencia, hay algo que hacía falta para cerrar el viaje de Leon S. Kennedy por España. Eso es justamente Separate Ways, la narrativa que se nos cuenta según el punto de vista de Ada Wong, quien ha sido enviada a una misión especial por parte del icónico Albert Wesker.

Por meses se había rumoreado de nuevo contenido para el juego, dado que en partes de la campaña se hizo énfasis a la frase a esta aventura opcional pero canon a final de cuentas. Por lo que solo era cuestión de tiempo para que Capcom hiciera lo propio, pero eso es algo que los fans no imaginaban pasaría tan pronto como en los State of Play de Sony, los cuales realmente no suelen dar noticias tan positivas, al menos para el fan de PlayStation. No obstante, uno de los primeros anuncios en dicho evento fue que Separate Ways sería una realidad, y lo mejor, es que no habría que esperar una eternidad para jugar, sino tan solo una semana. Eso ha hecho que los fans saltasen del asiento y esperasen a lo inevitable, es decir, pagar en su plataforma de preferencia para volver a RE4 una vez más. Pues bien, finalmente la aventura de Ada Wong por tierras españolas ha sido liberada, y los chicos de Capcom han sido bastante amables en proporcionarnos un código de análisis. Esto con el fin de darles a conocer ustedes si realmente vale la pena hacer la compra adicional, o si al final del día es mejor quedarse únicamente con el magnífico juego base.

¿Será que Separate Ways va a complementar lo que le hacía falta a Re4? O tal vez, ¿es un añadido que sacaron solo para cumplir y exprimir a los seguidores que compran todo lo de la franquicia? Eso lo vamos checar en una nueva Atomix Review que hemos preparado para la comunidad.

Busquemos la muestra del ámbar

La historia de Separate Ways nos coloca en el punto de vista del personaje de Ada Wong, quien funge el papel de espía en esta entrega y que su misión en concreto es buscar la muestra del ámbar de Las Plagas. Esto con el fin de proporcionarla a mismísimo Albert Wesker, pues tener este elemento en sus manos puede significar un avance en los experimentos bio-orgánicos.

Algo que se debe aclarar, es que no se trata de una continuación de RE4 y tampoco precuela del mismo, sino que todos los acontecimientos se dan a la par de lo que pasa con Leon y su búsqueda de la hija del presidente. Solamente nos muestran lo que ha vivido nuestra agente favorita y ver que no todo ha sido sencillo para ella.

Además de eso, podemos acercarnos a la nueva versión de Wesker, quien pinta para ser el principal antagonista de lo que viene para la franquicia en los años venideros. Obviamente no estamos hablando del noveno título principal, sino de esta línea en la que se han alterado ciertos elementos por el bien del contexto que han pensado los guionistas.

Eso significa, que hay momentos reciclados dentro de la trama, pues hay escenas en las que Leon se encuentra con Ada, pero garantizo que dichos momentos son muy pocos en comparación de todo el nuevo material que tenemos a nuestra disposición. De hecho, vemos más del carismático Luis Sera, y eso es suficiente para que valga la pena disfrutar las cinemáticas.

Se debe destacar, que han dado a conocer muchas incógnitas del juego base y que ahora los jugadores expresarán un “con razón” cada que encuentren las referencias que se van soltando de vez en cuando. Sin duda, han sabido nutrir más esta historia, y eso se agradece como fan RE4, no solo hablo de escenas, sino también con archivos de cómo Las Plagas invadieron gran parte del territorio.

Por supuesto, conocemos un poco más del trasfondo de Ada Wong, aunque hubiera estado increíble saber sus orígenes y como es que fue contratada por Wesker para esta misión en concreto, o si ya tenían contacto desde RE2. Eso sí, hay un post créditos que al puro estilo de Marvel nos marca el posible camino a seguir en más juegos.

Mecánicas bastante disfrutables

Resident Evil 4: Separate Ways sigue lo que se nos dejó estipulado en el juego base, es decir, pasaremos por una serie capítulos en los que manejaremos a Ada Wong al igual que pasó con Leon. Solo que algunos de los niveles están más limitados y tendremos pocas secciones en las que lo más inteligente será ir con sigilo y eliminar enemigos con el cuchillo.

Realmente no se distingue mucho del gameplay convencional, nada más allá de ciertos puntos en los que Ada tiene la posibilidad de usar su gancho para subir a techos o dar un remate al enemigo que no implica estar pegado al lado del mismo. Eso sí, me fascina el quitarles el escudo a ciertos adversarios gracias a un accesorio que se puede comprar con el mercante.

Varias de las locaciones son las mismas a las de Leon, pero chay algunas que no aparecieron y que de hecho faltaban de la versión original de RE4, así que quienes se sepan el juego a la perfección van a reconocer estos lugares al instante. También, los jefes son completamente distintos, y eso hace que se mantenga la consistencia de la trama.

No voy a dar mucho spoiler, pero aparecen adversarios que algunos echaron de menos en el juego base, y que ahora tienen razón de haber aparecido, pues Ada se ha hecho cargo de ellos. Y muchos que decían que no quedaban para justificar la ausencia, estarán un tanto confundidos ahora que los pueden ver de regreso en pantalla.

Otro de los nuevos movimientos de Ada es uno con el que puede detectar huellas de pies o de dedos, lo que hará que pueda encontrar ciertos objetos como llaves o piezas para seguir la aventura. También, muchos de los acertijos son nuevos, y eso hace que la experiencia se sienta fresca a pesar de que haya bastante linealidad como con Leon.

No está de más decir, que la manera en que vamos a ir comprando objetos es justo la misma, entonces habrá que recolectar dinero por todas partes, así como tesoros que se pueden complementar con joyas para recibir aún más paga. Por supuesto, no podían faltar los retos del mercante, los cuales nos dan como recompensa joyas para intercambiar por objetos especiales.

Como ya se dijo, habrá que pasar por diferentes capítulos para llegar a la conclusión, los cuales en esta ocasión siete, si el jugador ya sabe cómo funciona RE4 se le pasarán como mantequilla. Esto puede ser más tardado para quienes buscan en cada rincón los tesoros y referencias que hacen alusión a otros títulos o que simplemente no son expertos en el combate, que por cierto, hay tres modos de dificultad que se expanden a uno más complicado al terminar la primera vuelta, y sí, hay New Game Plus para quienes quieren tener toda arma mejorada.

Entonces, el equipo de desarrollo no se ha comido mucho la cabeza en cuanto a mecánicas, pero si el juego base ya era perfecto y nos dan más de él, no creo que vaya a haber muchas quejas al respecto por parte de los seguidores de la franquicia. De hecho, el que pusieran cosas descartadas es lo que más se respeta. Por lo que pagar los $9.99 USD por esta aventura de 5 horas es algo que no debe ni de meditarse.

Complemento ideal para Resident Evil 4

Para cerrar esta reseña, debo expresar que Resident Evil 4: Separate Ways es la manera ideal de retomar este juego, en especial para quienes ya se hartaron del modo mercenarios. Se cierran algunos huecos que se quedaron en el aire, y de paso traen elementos de vuelta que los seguidores extrañaban de la entrega original del 2005.

Realmente no le puedo ver fallo alguno, pues toma la jugabilidad caso perfecta del título base y nos añaden pequeños detalles como el poder usar el gancho, los momentos de investigación de huellas y enemigos que antes no aparecían. Aunque sí, puedo entender que si recién el jugador pasó por la campaña de Leon lo pueda encontrar ligeramente repetitivo.

Si Resident Evil 4 es una corona, Separate Ways es la joya que lo complementa, y así podemos dar por cerrado este arco que probablemente nos lleve a una nueva versión del quinto juego principal de esta franquicia. A los fanáticos no les puede hacer falta experimentar este DLC, pues querrán saber cómo es que Ada Wong fue de bastante ayuda para nuestro buen Leon en su excursión por España.

Recuerda que el contenido está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.