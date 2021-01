Review – Nioh 2: The First Samurai

La última expansión

Poco después de su lanzamiento, Team Ninja prometió que Nioh 2 recibiría muchísimo contenido DLC, mismo que llegaría con tres expansiones para la historia. La tercera de éstas, The First Samurai, ya está disponible y tras invertir cerca de 100 horas en este juego, acá te platicamos si Nioh 2 cerrará su llegada de contenido con broche de oro, o si tuvo un final decepcionante.

Fuerte énfasis en la historia

Las primeras dos expansiones de Nioh 2 ofrecieron más novedades en cuanto al gameplay, ya sea con nuevas armas, mecánicas o movimientos especiales. The First Samurai en lugar de ofrecer mejoras al gameplay, gira su enfoque hacia la narrativa, y desde un punto de vista de desarrollo, tiene sentido. El DLC de Nioh 2 nos cuenta varias historias que no necesariamente están conectadas con la principal, y la verdad es que no son muy buenas. Tristemente, esta tercera parte no es muy diferente, y de hecho, considerando que The First Samurai será lo último que veamos de la franquicia por un muy buen rato, estoy seguro que todos esperábamos este gran cierre, pero no fue así.

Una vez más, nuestro personaje regresa en el tiempo al año 797, cuando los samuráis todavía ni siquiera existían como tal. Tras mucho misterio, este DLC finalmente explica los orígenes de los viajes en el tiempo con una espada mágica llamada Sohayamaru, además de que también conecta esta serie de historias con la del personaje principal, así como con la del villano principal. Similar a lo que ocurre con otras historias que involucran viajes en el tiempo, The First Samurai comete muchos errores en la narrativa, y como resultado, tenemos una historia revoltosa y más compleja de lo que debería ser.

A pesar de que The First Samurai está conectada con el juego base, las otras dos expansiones anteriores se sienten sumamente desconectadas. Muchos de los personajes que conocimos en estas aventuras tienen muy poco peso aquí, al punto de que casi podrían parecer insignificantes y sin mucho qué aportar. En mi caso, sentí que todo lo que había hecho en los DLCs anteriores no había tenido ningún propósito, justamente por la poca importancia que se les da. Evidentmente no hablaré de spoilers en esta reseña, pero sus desarrolladores tal vez exageraron con el final, puesto que podría cambiar la franquicia de Nioh tal y como la conocemos.

¿Contenido recortado?

Como te mencionaba hace unos cuantos párrafos, The First Samurai tiene un mayor enfoque hacia la narrativa, y para nuestra mala suerte, es uno de los aspectos que más sufre. Lo peor de todo es que a diferencia de los otros dos DLC, este no incluye nuevos tipos de armas. Incluye armas para categorías previamente existentes, pero no esperes nada totalmente novedoso.

El árbol de habilidad sí ha sido renovado con nuevas habilidades, pero ninguna de estas cambia sustancialmente el gameplay. Más bien, son pequeñas bonificaciones pasivas que mejoran las habilidades que ya tenemos. En general, se siente como si Team Ninja hubiera diseñado este DLC para los jugadores que buscan maximizar sus estadísticas, y no puedo evitar pensar que tal vez hubo contenido recortado durante su desarrollo.

No solo The First Samurai se siente como la expansión más corta de las tres, sino que tampoco tiene el contenido que las otros dos tenían, y no lo digo solo por las armas. En lugar de agregar más contenido como enemigos, niveles y equipo, este DLC es una excusa para maximizar todas nuestras estadísticas lo más que se pueda, ya que las pocas adiciones que incluye, se sienten pensadas para eso. Sí hay un nuevo nivel de dificultad, Dream of the Nioh, que en realidad es solo otro nivel de New Game++++, lo cual me lleva mi siguiente punto: ¿por qué dejar de lado a la audiencia más casual?

¿No apto para casuales?

A ver, si ya jugaste los dos anteriores DLCs de Nioh 2, se entiende que evidentemente vas a jugar esta tercera parte, ¿cierto? Bueno, yo jugué casi al cien por ciento las dos expansiones pasadas, y a pesar de eso, tuve que grindear por horas para conseguir mejor equipo y poder terminar The First Samurai. No solo la dificultad se siente sumamente desbalanceada, sino que hay un nuevo nivel llamado The Underworld, que básicamente es un laberinto infinito en el cual puedes grindear por conseguir mejor equipo. Lo peor de todo, es que este nivel solo es accesible para quienes hayan terminado el juego base tres veces.

Contrario a lo que muchos podrían llegar a pensar, Nioh 2 no es un juego tan complicado como se cree, de hecho, es más fácil que los juegos de FromSoftware. La curva de dificultad del juego base es muy amistosa, y una vez que tu personaje tenga un nivel más avanzado, podrás acabar con cualquier enemigo sin el mayor problema. Esto también aplica para los primeros dos DLC, pero esto tercero resultó ser la excepción.

A mi parecer, Team Ninja lo diseño justamente de esta manera para promover el grinding entre los jugadores, ya que como te decía antes, casi todos los nuevos elementos de este DLC están incorporados para hacer que el jugador busque maximizar sus estadísticas, en lugar de ofrecer un cierre digno al juego. ¿De qué me sirve tener el mejor equipo y las mejores estadísticas en este último DLC? La realidad no sabría decirte, ya que es muy probable que yo ya no regrese a Nioh 2, sobretodo porque no cuenta con un PvP dedicado como el primer juego.

Divertido pero simple

¿Me divertí con The First Samurai? Claro, pero a final de cuentas, es más de lo mismo. Si no te gustó Nioh 2 o cualquiera de sus dos expansiones anteriores, entonces sobra decirlo, pero tampoco te va a gustar este nuevo DLC. Lamentablemente, The First Samurai no logró cerrar con broche de oro el juego y en su lugar, tenemos un contenido que se siente apresurado y con el único objetivo de mantener enganchados a sus usuarios, en lugar de ofrecer algo nuevo.

A pesar de sus sistemas dedicados al grinding y su decepcionante narrativa, The First Samurai logró mantenerme entretenido hasta el punto que me di cuenta que todo el grinding que estaba haciendo era para nada. Será interesante ver el camino que toma la franquicia después de esto, pero sinceramente, espero que Team Ninja se tome un descanso y pueda entregarnos algo digno para la tercera parte de la saga.