Lo que depara el 2021 a los gamers

Ha comenzado un nuevo año y la industria de los videojuegos está más viva que nunca, dejando patente que en los siguientes meses, la comunidad gamer estará de manteles largos para recibir grandiosos títulos y conmemorar el aniversario de diversas sagas enigmáticas.

En 2021, seremos testigos de la llegada de estrenos exclusivos para PlayStation 5 como Returnal, Gran Turismo 7 y Ratchet & Clank: Rift Apart. Será interesante conocer si la postura de Sony respecto a los servicios de suscripción permanece igual o decide integrar a PS Now con PS Plus, o en su defecto, potenciar a PS Plus Collection.

Fiel a su estilo, la empresa nipona no dejará de brindar apoyo a PS4, por lo que se avecina una oleada de juegos destacados que convendrá no dejar pasar por alto. En paralelo, no se descarta que la veterana consola reciba una rebaja en su precio para disminuir inventarios y dar paso a una tersa transición.

Por su parte, los usuarios de Xbox Series X|S tendrán la oportunidad de evaluar el poderío de los equipos desarrolladores que conforman Xbox Game Studios. Se prevé que Forza Motorsport, Everwild y S.T.A.L.K.E.R. 2 vean la luz en el presente año. Mención aparte merece Halo Infinite, mismo que saldrá al mercado coincidiendo con el 20° aniversario del debut del Jefe Maestro.

Según Phil Spencer, jefe de la división de Xbox, la adquisición de Bethesda será clave para el futuro de la marca, vislumbrándose anuncios de gran envergadura provenientes de dicho estudio, además de que las propiedades intelectuales más destacadas se irán agregando paulatinamente a Game Pass.

Habrá que estar atentos a una eventual de expansión por parte de Microsoft para reforzar su posicionamiento, dando cabida a la incorporación de un nuevo estudio, siendo un fuerte candidato Asobo, el cual se encargó de crear A Plague Tale: Innocence, además de desarrollar la última entrega de Microsoft Flight Simulator.

Nintendo tiene todo a su favor para que los próximos doce meses sean espectaculares, ya que Nintendo Switch se encuentra en su mejor momento y la posible comercialización de un modelo pro servirá para aumentar sus ventas y atacar al segmento de mercado más exigente en términos de avances tecnológicos.

La reciente adquisición de Next Level Games, dota a la gran N de mayor talento humano para poder reforzar su plantilla laboral de cara al desarrollo de productos no anunciados e incluso, labores de soporte a juegos que serán lanzados en el corto y mediano plazo.

No menos importante, serán las conmemoraciones de los aniversarios de sus franquicias más legendarias como Donkey Kong (40°), The Legend Of Zelda y Metroid (35°), además de Pokémon (25°). Sin lugar a dudas, la nostalgia aflorará y veremos diversos recopilatorios y algún sistema con temática alegórica en unidades limitadas.

Los futuros anuncios y las sorpresas que están por venir serán espectaculares y estaremos frente a uno de los mejores años en el mundo del entretenimiento, sin olvidar que la revolución que inició en el género de peleas con Street Fighter II cumplirá treinta años y Capcom no pasará desapercibido tal acontecimiento.

