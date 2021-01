¡El clásico The King of Fighters 2002 llegará a PS4 en 2021!

Después de un pequeño retraso, la esperada presentación de SNK sobre The King of Fighters se llevó a cabo el día de ayer. Aunque la mayoría solo esperaba ver el primer tráiler de la entrega número XV, la compañía nos sorprendió con una nueva versión del clásico The King of Fighters 2002 Unlimited Match, la cual llegará a PS4 muy pronto.

The King of Fighters 2002 Unlimited Match fue originalmente un remake del clásico de 2002, el cual llegó a PS2, Xbox 360 y Steam en 2009. Ahora, esta versión llegará a PS4 “pronto”. Lamentablemente no se compartió una fecha de lanzamiento exacta, pero sí se mencionó que estará disponible antes de The King of Fighters XV, así que es probable que llegue en los primeros meses del año.

La versión de PS4 tendrá un par de agregados visuales y un mejor balance entre los personajes, así como nuevos modos de juego. Uno de los puntos más interesantes, es que se usará el Rollback Netcode, el cual nos permite jugar partidas online de forma casual y rank con el menor lag posible. De igual forma, se han incluido los modos de Misiones, Práctica e Infinito.

La nueva versión de The King of Fighters 2002 Unlimited Match llegará a PS4 en un futuro cercano. Este es solo uno de los tres títulos de la serie planeados para 2021, siendo los otros dos el esperado The King of Fighters XV, así como The King Of Fighters XIV Ultimate Edition, el cual incluye todo el contenido que salió en este juego.

Vía: SNK