SNK anuncia The King of Fighters XIV Ultimate Edition para PS4

El 2021 pinta para ser un gran año para los fans de The King of Fighters. No solo veremos una nueva entrega, así como un relanzamiento del remake de la edición de 2002, sino que The King of Fighter XIV llega a PS4 con una versión que incluye todo el contenido previamente lanzado en un solo paquete.

The King of Fighters XIV Ultimate Edition nos permite disfrutar del juego base que llegó originalmente a PS4 y PC en 2016, e incluye los ocho personajes DLC lanzados en los últimos años, así como 10 trajes DLC y 10 temas dinámicos para PS4. Esta versión ya está disponible en la PS Store de Japón y Europa, y llegará a nuestra región el próximo 20 de enero de 2021.

Junto a la versión digital que se puede conseguir en PS4, un lanzamiento físico llegará a Japón el próximo 11 de marzo de 2021, y a Europa en algún punto de la primavera de este año. Lamentablemente, no se ha confirmado una edición física de The King of Fighters XIV Ultimate Edition para América.

The King of Fighters XIV Ultimate Edition ya está disponible en la PS Store de Japón y Europa, y un lanzamiento para América está planeado para el 20 de enero de 2021. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de The King of Fighters XV aquí. De igual forma, The King of Fighters 2002 Unlimited Match llegará a PS4 este año.

Vía: SNK