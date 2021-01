Conoce a los primeros dos personajes DLC de la nueva temporada de Samurai Shodown

SNK no solo se encargó de revelar nueva información sobre el futuro de The King of Fighters durante su presentación el día de ayer, ya que tuvimos el primer vistazo a dos de los cuatro personajes que llegarán a Samurai Shodown como parte del tercer pase de temporada.

De esta forma, se ha confirmado que Cham Cham llegará a este juego de peleas a mediados de marzo de 2021, por el momento no hay una fecha exacta. De igual forma, Hibike Takane regresará a la serie. Sin embargo, no se proporcionó una ventana de lanzamiento para este personaje.

El tercer pase de temporada está conformado por cuatro personajes, de los cuales ya conocemos dos, solo es cuestión de esperar a que SNK revele el resto. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de The King of Fighter XV aquí. De igual forma, The King of Fighter XIV tendrá una nueva versión con todo el DLC previamente lanzado.

Vía: SNK