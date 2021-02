Review – Little Nightmares II

Tarsier Studios está de regreso

Por allá de 2017, Tarsier Studios lanzó Little Nightmares, un fantástico título AA que rápidamente logró ganarse el corazón de los fans. Little Nightmares fue un juego que destacó por su increíble dirección de arte, así como un diseño de niveles y enemigos que aterrorizaron a los jugadores por mucho tiempo después de haberlo acabado. Como tal, era obvio que habría mucha expectativa en torno a la eventual secuela y con tan solo un par de días faltantes para su estreno, es hora de que te platiquemos si Little Nightmares II logró cumplir expectativas, o si era mejor quedarnos con el juego original.

Un mundo mucho más grande

En Little Nightmares 2 tomaremos control de Mono, un nuevo protagonista que será acompañado por Six, la protagonista del primer juego. Esto tendrá sentido a nivel narrativo, pero la presencia de nuestro acompañante también juega un papel importante dentro del gameplay.

Six nos acompañará recorriendo este aterrador mundo, y con su ayuda también podremos resolver varios puzzles que se nos presenten. Muchos creerían que tal vez su presencia podría disminuir un poco este sentimiento de desolación que ofrecía el primer juego, pero tranquilo, ya que la atmósfera de Little Nightmares II sigue siendo tan aterradora como la del título original. Por cierto, también puedes invitar a otro amigo para que juegue contigo en el papel de Six, aunque por el momento esto solo es posible hacerlo de manera offline. El famoso ‘couch co-op’.

Mientras que en el primer juego la historia se desarrollaba dentro de The Maw, un gigantesco barco, Little Nightmares II ofrece un mundo mucho más grande con mayor variedad en sus escenarios. Aquí encontraremos pantanos, bosques y enormes edificios abandonados con una mayor cantidad de actividades por hacer. No me malinterpretes, Little Nightmares II sigue siendo una experiencia lineal, pero la escala de los niveles es mucho más grande que la del primer juego.

Recordarás que en Little Nightmares teníamos la posibilidad de personalizar a Six con diferentes sombreros, pero éstos estaban limitados únicamente a bonificaciones de preventa y DLC. Bueno, la mecánica de los sombreros está de regreso en la secuela aunque ya podrás encontrarlos esparcidos en los diferentes niveles como objetos coleccionables.

Tan aterrador como lo recuerdas

Como te mencionaba al principio de esta reseña, el primer Little Nightmares destacó por su aterradora atmósfera, pero siendo sinceros, más que ser un juego de terror, era más bien una aventura plataformera con varios puzzles por resolver. Little Nightmares II sigue esta misma fórmula, pero todo lo que el primer juego hizo bien, esta secuela lo hace todavía mejor.

El gameplay consiste en recorrer aterradores escenarios, donde la mayor parte del tiempo seremos asechados por algún tipo de criatura cuyo único objetivo será el de destruirnos, pero afortunadamente, tenemos varios métodos para lidiar con ellos. El principal de ellos, por supuesto, consiste en escondernos, aunque esta vez ya se nos da la oportunidad de defendernos de las amenazas menos letales.

En Little Nightmares no teníamos oportunidad de defendernos, excepto en el último nivel del juego, pero esta segunda parte ya nos da más opciones defensivas que simplemente escondernos. Durante ciertos puntos en los niveles, Mono podrá utilizar armas específicamente posicionadas para acabar con los enemigos que se nos pongan enfrente, pero no te emociones todavía.

No estamos hablando de un sistema de combate tal cual, es decir, no tenemos botones dedicados a esquivar, bloquear o contraatacar. En su lugar, tenemos algo que yo denominó como pequeños ‘quick time events’, en los cuales deberemos presionar el botón de atacar en el momento exacto para matar a nuestro oponente. En caso de fallar, sufriremos una aterradora muerte.

Impecable diseño de niveles

Anteriormente, te decía que los niveles de Little Nightmares II eran mucho más grandes y extensos que los del primer juego, y esto lo digo en todo el sentido de la palabra. Ya que no estamos limitados únicamente a un barco, esta secuela ofrece escenarios más variados y con un sentido de exploración más definido. A su vez, esto ha permitido que Tarsier Studios se ponga todavía más creativo con los puzzles, pero tengo un pequeño problema con estos últimos.

Como jugadores, estamos acostumbrados a que la dificultad del juego avance junto a nosotros, ¿cierto? Sabemos que los primeros niveles de un juego ayudan a que el usuario comprenda sus mecánicas y en general, se familiarice con el tipo de experiencia que tiene en frente. Little Nightmares II hace un gran trabajo con esto, pero algunos de sus puzzles pueden llegarse a sentir bastante inconsistentes respecto a su dificultad.

Por ejemplo, los puzzles del Capítulo 5 pueden ser incluso más fáciles que los del Capítulo 2, y para serte honesto, los puzzles en general no son muy difíciles de resolver y menos cuando tenemos un acompañante impulsado por la inteligencia artificial que nos dará pistas sobre cómo resolverlos.

Fuera de esto, te alegrará saber que los niveles de Little Nightmares II están sumamente bien hechos, y no habló solamente por lo visual, sino por todos los elementos del gameplay que lo conforman. El juego hace un gran trabajo haciéndote sentir tensión en todo momento, ya que no sabemos lo que podría aparecerse a la vuelta de la esquina.

La verticalidad también juega un papel importante dentro de Little Nightmares II. En el primer juego solo teníamos la opción de movernos horizontalmente, con algunas instancias verticales, pero esta segunda parte, al tener mayor diversidad en los niveles, ofrece más posibilidades para la verticalidad. Repito, no es un juego de mundo abierto, pero se agradece tener mayores opciones de mobilidad.

Little Nightmares II tiene una atmósfera envolvente, y te puedo garantizar que lo disfrutarás todavía más si juegas con audífonos. No solo por la inmersión, sino que también habrá ciertos puzzles que ofrecen pistas auditivas y por supuesto, será más fácil resolverlos con audífonos.

Técnicamente impresionante

A pesar de la pandemia hemos visto el lanzamiento de muchos increíbles títulos estos últimos meses, pero un factor en común que he encontrado en todos estos tiene que ver con los muchos bugs y errores con los que debutan. Se entiende que, debido a un método de trabajar desde casa, puede ser más complicado pulir un juego previo a su lanzamiento, pero puedes quedarte tranquilo con Little Nightmares II.

Sí, el juego está muy bien optimizado, al menos para PC, y durante mis 11 horas de juego, no me encontré con demasiados errores que afectaran severamente mi experiencia. Algunos glitches que recuerdo tienen que ver con texturas no cargando adecuadamente o un extraño comportamiento en la inteligencia artificial de mi acompañante. Fuera de eso, no recuerdo algunos otros errores demasiado molestos.

El juego utiliza Unreal Engine 4, es decir, no estamos hablando de un motor gráfico único ni demasiado complicado, pero no te decepciones, esto en verdad es una gran ventaja; al ser un motor con el que los desarrolladores ya están familiarizados, nos vamos a encontrar con menos errores de los que nos gustaría. Logre mantener 60 cuadros por segundo constantes en resolución de 1080p con una GTX 1060, que los entusiastas de las PCs sabrán que no es necesariamente una tarjeta gráfica de gama alta.

Una digna secuela que no te puedes perder

Little Nightmares II es un juego que disfrute muchísimo de inicio a fin, y no puedo estar más contento con el producto final que Tarsier Studios nos ha entregado. Con un impecable diseño de niveles, controles responsivos y bien diseñados y una aterradora atmósfera, Little Nightmares II es la secuela que todos estábamos esperando.

Por supuesto, ningún juego es perfecto y Little Nightmares II tiene sus problemas. Esa extraña inconsistencia entre los puzzles de cada nivel puede sentirse como una decisión de desarrollo bastante inusual y en ocasiones puede cortar un poco el flujo del juego, pero afortunadamente, este es un problema menor cuando consideramos todo lo que el juego tiene por ofrecernos. Definitivamente, este es un título que deberías tener bajo tu radar.