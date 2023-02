Review – Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

El año pasado fue bastante especial para una de las franquicias que más ha popularizado la marca Nintendo, Kirby, el simpático personaje rosado que pasó de salvar reinos a mundos enteros. Concretamente, se celebró su 30 aniversario, eso con mercancía especial, conciertos con orquesta, y claramente, la llegada de nuevos videojuegos. Uno de ellos fue Kirby’s Dream Buffet, el cual ponía a nuestro héroe totalmente en la forma de una pelota para tomarse una oleada de bocadillos con el fin de ganar a sus adversarios y así ganar la competencia de peso. El otro y más importarte fue Forgotten Land, la evolución de la jugabilidad clásica de la creación de Masahiro Sakurai pasando a las tres dimensiones. Si bien todos ya habíamos quedado satisfechos de Kirby, parece que no lo habíamos visto todo en el 2022, dado que en un Nintendo Direct se anunció oficialmente Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, nueva versión del clásico de 2011 para Wii, solo que con una manita de gato que los fans veteranos van a agradecer sin ningún tipo de problema.

Algo que llamó la atención respecto a esta remasterización fueron todos los cambios que Hal Laboratory estaba implementando para darle nueva vida, dado que no solo se estiró la pantalla a 16:9 y se puso la imagen HD. Sino que tiene un aspecto re trabajado de texturas y también diseños de personajes que van con el lore actual de la saga. Y eso no fue todo lo que los fans notaron, dado que se agregaron más transformaciones, mini juegos que vienen de otras entregas de la marca y hasta una campaña a manera epílogo. Por lo que se nota que esta vez es un producto totalmente hecho con cariño, eso a diferencia de otros ports que solo se conforman con el mínimo esfuerzo. Tras todo esto, los meses han pasado y estamos a escasos dos días de que el juego sea oficialmente lanzado, y como ya es costumbre, la gente de Nintendo amablemente nos proporcionó un código para darle una revisión exhausta. Esto con el fin de darles a conocer a todos ustedes si realmente vale la pena gastar 60 dólares es una copia física o digital. Y para eso, es que hemos preparado una nueva Atomix Review.

¿Será Kirby’s Return to Dream Land Deluxe un remaster que alcance la excelencia? ¿O tal vez el equipo de Hal solo quiere explotar a su mascota con la excusa de que aún es su aniversario? Bien, es momento de tomar la Warp Star y dirigirse a un planeta llenó de aventuras en compañía de Kirby, Rey Dedede, Waddle Dee y también el icónico Meta Knight. Todos unidos para salvar a un extraterrestre que llega con su nave en mal estado. Lo mejor, es que esta reseña viene de alguien que en su momento probó al título por lo que podremos saltarnos algunas cuestiones sobrevistas, para así ir hacia la carnita del asunto. Lo nuevo que se ha implementado, y ver si es algo que debería ser revisitado, o tal vez dejarlo de lado para comprar otra cosa dentro de este inicio de año lleno de muchos títulos por descubrir.

La base del original con toques sutiles

Primero veamos muy por encima la historia, esta nos pone en el planeta pop, mismo en el cae una nave misteriosa, por lo que Kirby y sus amigos van a investigar para ver si no hay nadie herido. En la zona del choque se encuentran con Magolor, dueño del barco volador quien aparentemente necesita recuperar las piezas faltantes de su transporte, por lo que ahora Kirby se pone manos a la obra para encontrar todo.

Ahora, la base de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe es básicamente igual a la original, pues podemos definir al juego como un título de toda la vida del personaje en cuestión. Son escenarios en dos dimensiones, donde manejamos al avatar de izquierda a derecha, y que justo por el camino puede absorber enemigos para copiar sus poderes.

Aunque, el gimmick de esta entrega es uno que no ha regresado para infortunio de algunos, eso es justamente las super habilidades que potencian los poderes del personaje a niveles sin precedentes. Por ejemplo, si tenemos la espada , sus ataques serán de grandes proporciones, lo mismo va con las gigantes llamas de la transformación de fuego y hasta volvernos una bola de nieve con el hielo.

En total hay siete niveles que debemos recorrer, cinco en los que recuperamos las partes de la nave, y dos más que son una especie de continuación por argumentos de los cuales no hablaré por spoilers. Cada uno tiene su temática, podemos pasar de alguno inspirado en bosques, otro de nieve y hasta el clásico que incluye los pisos de lava. Claro, todos incluyen su respectivo jefe a vencer al final.

Claro, en medio del camino hay que conseguir objetos secretos como en todo juego de Kirby, en esta ocasión son una especie de engranes que se esconden en cuartos secretos o cumpliendo ciertos puzzles. Entre más se junten, se abrirán habitaciones en la nave de Magolor, las cuales tienen retos de cada tipo de habilidad que no tienen otro fin más que enriquecer la experiencia y de paso regalarnos una vida en el juego.

También, no puede faltar una de las características que hizo especial al juego, y eso es el poder jugar con más personas a tu lado, utilizando así a personajes extra como Rey Dedede, Meta Knight y Waddle Dee. Cada uno con sus movimientos especiales que son de gran utilidad.

Realmente no hay mucho que comentar respecto al juego base, dado que se conserva todo lo bueno que aportó a la franquicia del personaje en su momento, fue tan bueno que incluso la mega espada es el final Smash que tiene Kirby en los juegos actuales de Super Smash Bros., así de querido es el título, con todo y que el propio Sakurai no trabajó en este.

Eso sí, algo que debe aclararse de una vez por todas, es que el reto del juego no es el más exigente, algo que no es novedad en las entregas de Kirby, y comentario que va dirigido para quienes desean desafíos imposibles al estilo Mario Maker. La única parte que si tendrá lo suyo en dificultad son los desafíos de la arena y también el modo extra, siendo este último la segunda vuelta del juego con enemigos más duros y la vida de kirby reducida.

Cambios interesantes en la aventura

Es momento de pasar a lo que seguramente le va interesar más a quien van a probar este juego por segunda ocasión, por así decirlo, y esos son justo los añadidos que llegan a esta versión. Como ya se sabe, las entregas que vienen desde Wii a Switch como Zelda: Skyward Sword no han hecho más que agregar el escalado HD y mantener el juego intacto, sin elementos nuevos que puedan incentivar la compra.

Sin embargo, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, tiene ciertos cambios que de verdad llaman la atención. El primero de ellos sería la feria de Magolor, sitio en el que no hay plataformeo, ni jefes o algo parecido. Es un modo en el que puedes enfrentar los diferentes mini juegos que nos ofrece el título, ya sea de uno a cuatro jugadores.

Aquí realmente no hay un objetivo, pero sí existen las recompensas, pues si salimos exitosos en los mini juegos, nos vamos a ganar una especie de sellos que llegan hasta tesoros. Pero no es tan sencillo como solo romper récords y ya para obtenerlos, sino que se deben cumplir misiones que se nos piden en un menú de este mismo apartado

Y ahora, las recompensas por llenar los sellos son una especie de máscaras que puede utilizar nuestro personaje, estas son guiños a prácticamente toda la historia de Kirby. Hay muchas por coleccionar, por lo que será un reto de algunas horas para tener completo el inventario, y seguramente el añadido se hizo para celebrar los 30 años de la saga.

En cuanto a los mini juegos, estos son una recreación de clásicos que ya hemos visto en otros juegos de Kirby, solo que ahora adaptados a las bondades de Nintendo Switch en cuanto a gráficos y controles. Y algo realmente interesante, es que algunos de ellos tienen la opción de usar el movimiento de los Joy-con algo que nos llevará a la era de Wii.

Por su parte, el último modo y que algunos van a considerar más importante, es el epílogo de Magolor, personaje secundario de la aventura que conocemos justo al inicio. Hal Laboratory no suele dar este tipo de protagonismo a seres que no son Kirby, pero por cuestiones de trama y lore que no voy a decir, resulta algo interesante.

Con Magolor se cambia sutilmente el modo de juego, ya que tiene poderes como flotar, lanzar bolas de energía, utilizar un escudo mágico y poco más. Eso sí, la estructura de niveles es muy similar al juego base, con etapas por cumplir y un jefe a derrotar en cada área. Pero lo interesante, es el coleccionar bolas de experiencia para subir de nivel la magia. Su duración no es excesiva pero se agradece de tener.

Gráficos coloridos y sonidos mágicos

Los gráficos de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe son algo interesante, dado que para esta versión se aplicaron cambios estéticos respecto al original que pueden ponerse en cuestión. Y eso es porque ahora todo luce un poco más caricaturesco, eso se debe a que los modelos de personajes ahora cuentan con toques tipo cel-shading.

No obstante, ese cambio no está para nada mal, dado que gracias a eso ahora los escenarios son más coloridos, se agrega ambientación, texturas, entre más detalles que llenan al Planeta Pop de vida. Pues si ponemos uno a uno la comparativa con el juego de Wii, es evidente la notoria mejora que la nueva versión obtuvo en su estética.

Por su parte, se nota que quieren acercarnos un poco más al aspecto de Forgotten Land, y es porque los modelados de personajes se parecen mucho a estos. Por ejemplo, en el original el Rey Dedede tenía un aspecto estilo chibi, esto también para Meta Knight; pero ahora sus modelos son casi los mismos de lo visto en los juegos recientes de la franquicia.

La verdad, este cambio estético es muy bueno y hace que el juego tenga una renovación destacada, se ve excelente, ya sea si lo probamos en televisión o en el modo portátil. Hablando de esto último, se nota que los colores resaltan mucho, lo probé en una consola convencional, así que en el modelo oled debe ser algo fantástico de ver.

En cuanto a la música, no hay mucho que decir al respecto, pues se han reutilizado los temas que llegaron en su momento, solo que con pequeños toques y mejoras de la tecnología actual. La música de Kirby siempre ha sido buena, desde su primer entrega de Game Boy, y este juego no hace la excepción al entregar una banda sonora digna del recuerdo.

Claro, hay uno que otro tema nueva para sitios como la feria de Magolor, así como su epílogo, solo que se sienten un poco familiares ya que se conserva el mismo tono de temas que se utilizan en el juego base. Aún así, los más fanáticos de la franquicia van a notar los ligeros cambios que se han implementado para dar un toque de frescura.

También se cuenta con las muestras de voz para los diferentes personajes principales, así que las expresiones de alegría que Kirby ha tenido desde Super Smash Bros. se siguen conservando. De igual manera, al utilizar las diferentes máscaras se pueden escuchar las voces de dichos personajes, el que tengo más presente es Elfilin de Forgotten Land.

Para terminar, el rendimiento del juego es lo que se podría esperar de una exclusiva de Nintendo, ya que no hay bajones de frames prácticamente en ningún momento. Aunque se conservan las pantallas de carga, mismas que tienen una duración no muy corta, pero tampoco larga, por lo que tampoco serán motivo de desesperación.

Una buena oportunidad de revisitar Dream Land

En conclusión, Kirby’s Return To Dream Land Deluxe es un juego que realmente vale la pena explorar, dado que a diferencia de otros de remasters, se nota el cariño impregnado en el producto final. Pues no se limitan a solo brindarnos el clásico de hace más de 10 años atrás, sino que trata de ir un paso más allá con añadidos interesantes.

Tenemos la aventura principal con algunos poderes nuevos como el de arena y el robot, misma que es un viaje que no ha envejecido mal a pesar de los años que lleva encima. También están los elementos extra como la feria de Magolor al lado de su epilogo, experiencias enriquecedoras que no solo nutren la jugabilidad sino también el lore de la marca.

Claro, también esta la recreación de elementos estéticos como las texturas, diseño de personajes, así como cambios que van acorde a los nuevos juegos que quieren abordar a un público nuevo. Definitivamente, se nota por qué es uno de los mejores juegos de dicha época del Wii, máquina que hasta el día de hoy es de la más recordadas.

Entonces, si ya tuviste la oportunidad de probar la experiencia original, es un producto que vale la pena volver a experimentar por todos los añadidos que se han tomado la molestia de programar. Por otro lado, si no lo jugaste en su día y eres fan de Kirby, creo que no deberías perder la oportunidad de añadirlo a tu colección de Switch.