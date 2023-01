Masahiro Sakurai prefiere comprar juegos digitales

Como muchos saben, Masahiro Sakurai se encuentra en un aparente descanso después de haber trabajado por años en la franquicia de Super Smash Bros., pero para no aburrirse en sus tiempos libres, ha abierto su propio canal de Youtube meses atrás. Espacio que ocupa para hablar a los futuros desarrolladores de videojuegos, con algunos consejos efectivos.

En su publicación más reciente se aborda el tema de comprar videojuegos, ya sea en formato digital o físico, con una respuesta que tal vez muchos no se ven venir, y eso es ser equipo de las descargas. Mencionando que no les gusta tanto el tema de acumular en estanterías sino de disfrutar solamente la experiencia. Además de decir que no tiene espacio para ser un coleccionista.

También se habla de las ventajas para cada formato:

Digital:

– Compra instantánea

– Siempre en stock

– No es necesario ir a la tienda

– No requiere espacio en los estantes.

Físico:

– Puedes guardarlo para siempre

– Menos datos para instalar

– Coleccionable

– No necesita una tarjeta de puntos/tarjeta de crédito para comprar

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Sin duda es una respuesta que no se veía venir, sobre todo porque Sakurai tiene muchas consolas, o al menos eso se ha visto en otros videos. Pero ahora me siento confundido con esta declaración.