Cierta parte de Europa legaliza la piratería

Algo con lo que se está de acuerdo a nivel mundial, es que la distribución de contenido de forma ilegal se considera como delito, ya sea mediante elementos físicos como un DVD, hasta con páginas que hacen streaming sin los derechos propios. Sin embargo, esto va a cambiar pronto en cierta parte de Europa, concretamente se trata de Bielorrusia.

Recientemente en esta región se aprobó una nueva ley que da derecho a los ciudadanos de romper esta regla, esto con producciones de países que se consideren como hostiles, así que esto daría la oportunidad de ver digitalmente cualquier producción de alguna región no aliada. Esta ley la firmó directamente el presidente Aleksandr Lukashenko.

El movimiento se considera como una respuesta a las sanciones que impuso Estados Unidos y Europa a Rusia tras los ataques contra Ucrania hace ya algunos meses atrás. Entonces, si Rusia quiere utilizar contenido de estas partes del mundo, puede hacerlo sin necesidad de un permiso anterior, algo que posiblemente no guste a USA.

Aquí la cita de la ley:

El uso no autorizado de contenido protegido por derechos de autor está permitido si el titular pertenece a estados extranjeros que cometen acciones hostiles, que prohibieron o no dieron su consentimiento para usar estos objetos publicados legalmente en el territorio de la República de Bielorrusia.

No está de más comentar, que por ahora la situación entre Rusia y Ucrania no ha terminado. Se ha quitado de los reflectores de noticias, pero aún no se llega a una resolución pacífica.

Vía: TorrentFreak

Nota del editor: Ojalá este tipo de decisiones no terminen por enfadar a estas partes del mundo, aunque el tema de la piratería no es algo como para que la gente se ataque físicamente. Ya veremos qué pasa en el futuro lejano.