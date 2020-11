Review – Kingdom Hearts: Melody of Memory

Normalmente, un spin-off es el espacio perfecto para experimentar con una serie. Ya sea por medio del gameplay, presentación visual o historia, este tipo de entregas le permiten a los desarrolladores tocar terreno nuevo sin las restricciones de una franquicia con varios años en el mercado. De igual forma, esto puede hacer que más gente se interese por un género o propiedad. Sin embargo, esto también puede ser un arma de doble filo que tal vez afecte a todos los involucrados, especialmente a los que salen de su zona de confort para probar el siguiente capítulo en una constante narrativa.

Kingdom Hearts es experto en esto. Después de que el primer título nos demostrara que una combinación entre las propiedades de Disney y Square Enix podía funcionar, Tetsuya Nomura y su equipo comenzaron a expandir la historia de este mundo hacia todos los lados posibles. Desde nuevas experiencias que solo puedes disfrutar en cierta plataforma, pasando por títulos móviles exclusivos de Japón, hasta spin-offs encargados de explicar algún punto importante de la historia en general. De esta forma, es posible que más de una persona no esté al corriente de todo lo que le ha sucedido a Sora, Donald y Goofy.

Ahora, parece que antes de que Kingdom Hearts 4 llegue al mercado y nos explique qué sucedió con Sora al final de la tercera entrega numérica, la franquicia se llenará de spin-offs encargados de revelar pequeños datos de información. Este es el caso de Kingdom Hearts: Melody of Memory. ¿Acaso vale la pena experimentar este título por su historia? ¿Tenemos frente a nosotros algo más que solo una recapitulación de toda la serie? Descubre las repuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

20 minutos nuevos

Ahora, existen dos razones principales por las cuales cualquier fan de Kingdom Hearts está interesado en Melody of Memory. El primer grupo está compuesto por personas que aman la música de Yōko Shimomura, así que la idea de un juego rítmico con decenas y decenas de canciones de esta compositora es suficiente para ameritar una compra. Por otro lado, el segundo sector solo desea saber qué pasó con Sora, Riku y, especialmente, Kairi después de los eventos de Kingdom Hearts 3.

Si formas parte de este último grupo, te tengo noticias que tal vez no sean de tu agrado. En lugar de que Melody of Memory nos presente con una historia nueva que sirva como puente entre Re: Mind, el DLC de Kingdom Hearts 3, y cualquiera que sea el siguiente paso para estos personajes, tenemos entre manos una recapitulación de toda la serie, con un poco de contenido original al final. Esto no es una novedad para la franquicia, ya que Chain of Memories y Re: Coded también nos ofrecieron una experiencia que se siente más como un resumen con pequeñas ramificaciones para la historia en general.

De igual forma, Melody of Memory asume que estás al corriente con toda la historia de la serie, ya que en ningún momento se detiene a explicar el contexto de su existencia. Simplemente comienza, y no es hasta el final que el juego decide continuar la trama con la que Re: Mind terminó. Aunque esto puede ser entendible para todos los fans, esto confundirá a más de una persona que no esté al tanto de todo lo que Nomura ha creado.

Pero ¿de qué va Kingdom Hearts: Melody of Memory? Bueno, es una recompilación de los mejores momento de la serie. Por casi 10 horas, podrás revivir algunos de los momentos más importantes en la aventura de Sora. Desde sus días en Destiny Islands, pasando por Twilight Town, hasta cantar Let It Go junto a Elsa. Sin embargo, la estructura del juego hace que solo experimentes estos eventos de una forma muy condensada. De esta forma, un título de 20 o más horas, es reducido a un par cinemáticas que no duran más de un minuto.

Si esperas tener una idea clara de qué es Kingdom Hearts, será mejor que busques un video en YouTube, ya que Melody of Memory hace un mal trabajo en este apartado. Como recapitulación, es posible que los fans de la serie logren entender los eventos que el juego nos cuenta, pero si no tienes conocimiento sobre la franquicia, el resumen que ofrece el título solo te confundirá. Esta entrega asume que ya has experimentado todo lo que tiene que ver con la serie, y solo funciona como un recordatorio.

Después de ocho horas de solo revivir glorias pasadas, Melody of Memory decide entregarnos un par de cinemáticas completamente nuevas, las cuales duran apenas unos 20 minutos en total, y listo, el juego termina. Todo el contenido original que nos ofrece esta entrega debió ser un DLC de $5 dólares para Kingdom Hearts 3. Es una verdadera lástima.

Kairi, quien se supone es el personaje principal en Melody of Memory, solo cobra importancia en los últimos 20 minutos. En el resto de la aventura toma el papel de narradora y, considerando que muchos de los eventos que nos presenta esta entrega están enfocados en Sora y compañía, está es una decisión bastante extraña. Aunque pareciera que Square Enix está tratando de darle más importancia a este personaje poco a poco, esto gracias a Re: Mind y este título, la verdad es que los desarrolladores aún no saben qué hacer con ella, o al menos esa es la impresión que dan.

Kingdom Hearts: Melody of Memory tiene un par de fortalezas en otros apartados, pero la historia, uno de los puntos más importantes para los fans de la serie, no lo es. Considerando que este es el primer juego de la franquicia en Switch, será mejor que aquellos que buscan adentrarse en el trabajo de Nomura por primera vez, mejor busquen el paquete All in One en PS4.

El talento de Yōko Shimomura

Uno de los apartados con resultados mixtos, es el visual. Al tratarse de una recopilación, el 90% del juego está conformado por modelos y cinemáticas de otros títulos, mientras que el otro 10% es el nuevo contenido que encontramos en los últimos 20 minutos, así como menús y pequeños detalles, como unas ilustraciones de los personajes al estilo de THEATRHYTHM Final Fantasy.

Esto tiene resultados mixtos, aunque las cinemáticas de Kingdom Hearts II, Dream Drop Distance y Birth by Sleep se ven bien, son las del original título y las de Kingdom Hearts III las que no llegan a trasladarse bien a este título, al menos en cuanto a la versión de Nintendo Switch se refiere. En más de una ocasión puedes ver que ninguna de estas escenas fueron arregladas para esta plataforma, por lo que vemos problemas de compresión que son algo notorias.

En cuanto al nuevo contenido, estamos hablando de una buena calidad. Incluso las cinemáticas del final, las cuales cuentan el mismo trabajo que vimos en KH3, no desentonan, y nos dan una idea de cómo se podría ver una colección de Kingdom Hearts en Nintendo Switch. Fuera de este apartado, los modelos cuentan con los diseños de sus primeras apariciones, así que olvídate de jugar como Sora en su traje de la más reciente entrega.

Ahora, al tratarse de un juego de ritmo, obviamente contamos con una gigantesca selección de canciones de la serie. Desde la primera hasta la más reciente entrega. Si eres fan de Yōko Shimomura, entonces te encantará este juego. Incluso es de admirarse el hecho de que algunas composiciones de Disney estén presentes en este título. Desde This is Halloween, pasando por Debajo del Mar, hasta Un Amigo Fiel. Sin embargo, es algo extraño que solo Let It Go y El círculo de la Vida cuenten con sus versiones vocales, mientras que el resto de las pistas solo sean instrumentales.

De igual forma, nos encontramos con una buena selección de más de 100 canciones. Aunque es debatible la funcionalidad de estas pistas en el juego de ritmo, tenemos a nuestra disposición una gran lista que puedes disfrutar en todo momento, ya sea por medio del gameplay, o sin la preocupación presionar un botón en el momento indicado, ya que contamos con la opción de escuchar el soundtrack en una jukebox. Tal vez no sea el disco importado de Japón que muchos desean, pero es una buena alternativa.

Fuera de eso, gracias a que Kairi narra todos los eventos del juego, Hayden Panettiere hace un buen trabajo en este apartado como la voz de la protagonista. Al tratarse de un juego rítmico, Square Enix e Indieszero hicieron un buen trabajo en este apartado.

Al ritmo de la música

Al tratarse de un juego de ritmo, Kingdom Hearts: Melody of Memory es bastante simple. Aunque el título implementa un par de elementos RPG, la verdad es que pasarás las casi 10 horas que dura este título haciendo una y otra vez lo mismo, es decir, presionar una serie de botones en el momento adecuado dentro de una canción. De cierta forma, esta es una idea que puede funcionar muy bien en dispositivos móviles, pero que en consolas puede ser un poco más complicado de cumplir sus objetivos.

World Tour, el nombre del modo principal de juego, nos dará un recorrido a lo largo de la historia de Kingdom Hearts. De esta forma, el título está divido en secciones específicas por cada entrega, y aquí encontramos diferentes mundos, los cuales nos ofrecen una o dos canciones. El objetivo es pasar estos niveles para desbloquear más memorias y avanzar. Cada zona nos ofrece tres diferentes retos, como terminar una canción en cierta dificultad, o fallar menos de 10 veces. Con las estrellas que ganamos al cumplir los objetivos, podemos desbloquear nuevos caminos y niveles.

Aunque el juego no es difícil si deseas llegar hasta el final lo más rápido posible, es cuando comienzas a experimentar todo lo que Melody of Memory tiene para nosotros, que las cosas se pueden complicar un poco más. De esta forma, es posible que te saltes Dream Drop Distance y continuar por el camino principal.

En cada nivel puedes usar un equipo de tres personajes diferentes, como Sora, Donald y Goofy, o Aqua, Terra y Ventus. La única diferencia entre estas composiciones, es visual. Aunque el juego intenta agregar un elemento RPG, en donde ganas experiencia y puedes subir de nivel para tener más vida y aumentar tu resistencia en caso de fallar una nota, la verdad es que todo depende más de tu habilidad y no tanto del nivel de tu party. De igual forma, tienes a tu disposición una serie de ítems que te pueden ayudar, ya sea para recuperar vida o hacer que tus errores no sean tan graves. Esto es algo que no tiene una gran importancia, pero es agradable la ayuda que el juego nos ofrece.

Ya dentro de un nivel, tu tarea será presionar las notas en el momento adecuado. Considerando que tienes tres personajes a tu disposición, esto quiere decir que tendrás que presionar hasta tres notas al mismo momento en varias ocasiones. Esta es la base del gameplay, pero dependiendo del tipo de nivel al que te enfrentes, algunas cosas pueden ser más simples o complicadas.

Además de los niveles de auto-run en donde tendrás que derrotar enemigos y evadir obstáculos al ritmo de Bibbidi Bobbidi Boo, también tendrás que enfrentarte a jefes y atravesar cinemáticas FMV, cada uno cambia el estilo de juego y la perspectiva, pero conservando las bases ya establecidas. De estas, las más interesantes son las batallas contra jefes. Aunque puede ser algo complicado prestarle atención a las notas y al combate que sucede frente a ti, aquí es donde encontrarás el mayor reto y se agregan un par de botones que tendrás que presionar en el momento adecuado. Por otro lado, las cinemáticas FMV son algo más relajadas, aunque sufren del mismo problema en donde tu visión puede ser obstaculizada.

Junto al modo principal, tienes la oportunidad de pasar cada canción en un modo free play, en donde no tendrás que preocuparte por los retos. De igual forma es posible competir online, ya sea de forma casual o competitiva. Aquí te encontrarás con una serie de condiciones específicas que se sienten como el multiplayer de Guitar Hero III, en donde podrás usar varios poderes al azar que pueden ser muy molestos para tu oponente. Los tres modos de juego, World Tour, Free Play y Online se pueden disfrutar en tres diferentes dificultades, de esta forma cualquier persona puede disfrutar de este título. Por último, tenemos a nuestra disposición un modo co-op bastante simple, pero seguramente unirá a todos los fans de la serie.

Fuera de esto, no hay mucho que hacer. Puedes revisar una galería de imágenes y las cinemáticas que has desbloqueado, pero fuera de eso, el título carece de contenido adicional. Al completar niveles y diferentes retos tendrás acceso a un par de extras, así que si eres de los que desean completar al 100% cada uno de sus juegos, entonces esto extenderá el tiempo de vida de la entrega de forma considerable.

Uno de los puntos que pueden sonar bastante atractivos, pero en realidad no se trasladan de gran forma al gameplay, es la selección musical. Aunque composiciones más complicadas y enfocadas en la acción se juegan de maravilla, ya que de verdad se siente como un reto completar un nivel, el juego también cuenta con varias piezas más tranquilas, y estás no se sienten tan emocionantes como indieszero lo piensa.

Al final del día, la mayor falla que tiene el gameplay, es que en una hora puedes ver todo. Pese a que el modo de juego es bastante simple y fácil de entender, algo que puede facilitar la accesibilidad a esta entrega, después de 10 horas, uno se llega a cansar de aventurarse por un reportorio de canciones bastante mixto. Esto no quiere decir que las composiciones de Yōko Shimomura sean malas, es solo que la selección pudo ser mejor.

Un juego móvil de $60 dólares

Kingdom Hearts: Melody of Memory es un juego móvil que se vende a precio completo. De esta forma, recomendar este título es algo que no puedo hacer. No solo el gameplay y presentación es bastante simple, sino que los 20 minutos de historia nueva es algo que no ameritan los $60 dólares. Si en un futuro esta entrega recibe un descuento del 50% o forma parte de otra colección, entonces chéquenlo, pero en su estado actual, mejor guarden su dinero.

Los fans de la serie podrán apreciar la música y la recapitulación. Incluso los últimos 20 minutos, los cuales seguramente formarán parte del prólogo de Kingdom Hearts 4, serán del agrado de estas personas, incitando nuevas teorías y expandiendo la mitología de este mundo. Sin embargo, cualquier otra persona necesita esperarse a un descuento. Esta no es una buena forma de entrar por primera vez a la serie y, aunque la música de Yōko Shimomura es muy buena, la selección no es la mejor para un juego de ritmo.