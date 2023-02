Review – Horizon Call of the Mountain

La magia del VR

Los videojuegos tienen la enorme peculiaridad de que con ideas sencillas, pueden sumergirte por completo en todo un mundo imposible. Ese momento en el que el borde de tu TV, pantalla o donde sea que estés jugando, se borra por completo y estás totalmente inmerso en el juego, hace que no enamorarse del medio sea complicado. Siendo una industria en la que la innovación siempre está presente, prácticamente desde su nacimiento hemos visto todo tipo de intentos por ir más allá en este asunto de llevarnos como jugadores a hacernos sentir que estamos pisando otro lugar diferente a nuestra propia realidad. Curiosamente, actualmente Sony es la única marca con una división especializada en gaming apostando por la famosa realidad virtual, y ahora con la segunda generación de su dispositivo, intenta demostrar la valía de toda esta tecnología con un juego llamado Horizon Call of the Mountain. ¿Es el siguiente paso del llamado VR, o tan solo se siente como un tech demo del PlayStation VR2?

Demostrar las capacidades de un dispositivo como el PlayStation VR2 es un verdadero reto. Ningún video, comentario, imagen o medio convencional, le hace justicia a lo que de verdad ve y siente uno cuando te colocas el visor. Por tal motivo, llegar a más jugadores se ha convertido en un pendiente que en realidad, todas las compañías que están apostando por el VR tienen, esto claro, acentuado por el fuerte precio de entrada que estos aparatos exigen. Dejando de lado lo anterior, te cuento que Horizon Call of the Mountain es una de las experiencias más mágicas y sobre todo, especiales que he tenido en un rato si de videojuegos hablamos, esto gracias a la manera en la que pone sobre la mesa un nuevo lenguaje para el medio y claro, la forma en la que te sumerge en este mundo en el que tantas horas hemos pasado al lado de Aloy. Sí, éste juego en particular es la manera en la que debes de estrenar el PS VR2.

¿Historia que importa?

Una de las cosas a las que más nos tienen acostumbrados los juegos de realidad virtual es a ser experiencias cortas muy centradas a conceptos de arcade, esto claro, por lo complicado que es justamente pasar sesiones de varias horas con estos dispositivos. Como era de esperarse, lo anterior ha venido evolucionando para por ejemplo, presentar narrativas más elaboradas. Horizon Call of the Mountain apuesta en gran parte por contar una historia que se siente relevante al universo al que pertenece, esto con un protagonista interesante que dista bastante de nuestra querida Aloy porque sí, acá no usamos a la famosa cazadora de cabello rojo.

En Horizon Call of the Mountain tomamos el control de Ryas, rebelde del Shadow Carja que ha sido recientemente capturado por aliados de la misma Aloy, a quien por cierto, conocemos cara a cara durante la primer hora de juego. Luego de cierto suceso, nuestros captores no tienen más opción que usarnos para ir a investigar una posible nueva amenaza para el Sundom, asunto que sirve perfecto para que el protagonista busque redención por sus pasados crímenes y de paso, encuentre a su hermano perdido.

Lo primero que hay que decir es que Aloy solo hace un cameo rápido como te lo describí en el párrafo anterior, su participación con esta historia es mínima. Lo segundo es que me resulta complicado decir exactamente en qué punto del timeline se ubica el relato de Horizon Call of the Mountain, es decir, no sé si está entre Zero Dawn y Forbbiden West o después. La información que se tiene al respecto es vaga e incluso, hay un debate entre los fans más clavados sobre dónde poner al juego. Digamos que es una historia que pasó y punto. Debido a todo esto, tenemos que no, en realidad no es necesario haber jugado los otros dos títulos de la serie para entender este, aunque por momentos, creo que alguien nuevo sí se va a perder en temas de lore cuando escuche nombre de tribus o de las propias máquinas.

La decisión de presentar la historia de Horizon Call of the Mountain como te lo cuento, tuvo consecuencias. El relato no es malo ni mucho menos y creo que como protagonista, Ryas hace un gran trabajo, al punto de que es imposible no sentir empatía con él, no obstante, siento que se termina desperdiciando una clara oportunidad de ampliar el lore de la franquicia y de incluso, que pudiéramos saber más sobre Aloy que no le vimos en los juegos que protagoniza. Repito, la cosa no es mala, pero luego de las casi seis horas que me tomó completar el título, sí me quedé con una sensación de vacío, como de que algo faltaba y que todo lo que había hecho, importó poco.

La buena noticia acá es que los personajes que conoces son interesantes y muy amenos, mientras que como te decía, Ryas hace un gran trabajo siendo este punto central de toda la narrativa. Los diálogos son correctos y están muy bien escritos, mientras que el personaje central indudablemente tiene una evolución a lo largo de todo el camino que recorre, siendo una persona distinta la que inicia el viaje, que la que lo acaba. Ahí definitivamente hay algo de valor, pero creo que en justamente expandir el universo de Horizon, se siente como si Guerrilla todo el tiempo le hubiera estado sosteniendo la mano a la gente de Firesprite, diciéndoles que no a las ideas que seguramente pusieron sobre la mesa para hacer que la historia fuera más relevante.

A escalar la montaña

Esta forma moderna de la realidad virtual dentro del gaming va mucho más allá de presentar experiencias inmersivas. Atrás han quedado los días de estos paseos en los que se te pone en un lugar bonito, pero poco interactivo. Al inicio, pareció que precisamente, Horizon Call of the Mountain sería una especie de ride de parque temático dentro de la franquicia de Aloy, sin embargo, tanto Guerrilla Games, como Firesprite, estudio que de hecho, está a cargo del desarrollo de este título, están presentando un juego que se siente completo y que sobre todo, se apoya por completo del nuevo lenguaje y mecánicas que solo son posibles en algo como el PlayStation VR2.

Creo que la mejor forma de describir a Horizon Call of the Mountain es diciendo que estamos ante un simulador de escalada. Sí, la principal mecánica y actividad que harás a lo largo de la aventura de Ryas, será la de trepar paredes, acantilados, árboles y demás estructuras. Recordemos que precisamente, una de las cosas que más haces en los Horizon es escalar, por lo que a los desarrolladores se les hizo natural que esta experiencia en específico, se centre casi por completo en esta actividad. Digo casi porque sí, también hay combate y a pesar de que funciona verdaderamente bien, no es el punto focal del juego que se nos está presentando.

Horizon Call of the Mountain es un juego que se juega en primera persona. Lo único que veremos frente a nosotros son el par de manos de Ryas, las cuales, se controlan con una precisión que de verdad asusta gracias a todas las capacidades de los mandos del PS VR2. ¿Y qué tal se siente todo? Brutalmente genial. Moviendo de la manera más literal posible tus brazos, tendrás que alcanzar diferentes bordes y puntos para ir ganando altura hasta alcanzar el lugar al que vas. Todo se convierte en una especie de puzzle sobre qué ruta tomar para trepar ese acantilado de la forma más efectiva posible. Si bien, no lo podríamos calificar como ejercicio como tal, éste sí es un título en el que te tienes que mover mucho más que en cualquier otro que nos haya tocado experimentar. Estirarte para llegar a ese punto que necesitas, se siente real y sumamente bien.

La escalada no se da solamente a mano limpia. Ryas cuenta con un par de herramientas para lograr su cometido. Por ejemplo, tenemos un par de piolets de escalada para poder adherirnos a ciertas paredes. Si no lo ubicas, un piolet es esta herramienta con forma de pico usada en el alpinismo extremo. También tenemos una especie de hookshot que nos permite lanzar una cuerda para balancearnos hacia un punto lejano. Otra acción es la de saltar. Sí, a veces no tienes más opción que saltar al vacío para poder seguir avanzando. Sobra decir que Horizon Call of the Mountain no es un juego apto para quien tiene miedo a las alturas. Constantemente te verás colgado a varios metros del piso mientras la naturaleza te rodea. Hay momentos de verdadero asombro y logro en el título. Alcanzar la cumbre de una montaña luego de una extenuante escalada, es muy placentero.

Antes de pasar a contarte del combate en Horizon Call of the Mountain, me gustaría aclarar el tema de la estructura del juego, pues he visto que hay algo de confusión. No, no estamos ante un título de mundo abierto ni mucho menos. El juego es una experiencia lineal dividida en lo que podríamos llamar misiones. De vez en cuando se nos presenta una especie de camino alterno que si lo exploras, te podrán recompensar con recursos o alguno de los tesoros coleccionables que hay escondidos por todos estos escenarios.

¿Qué tan cansado es jugar Horizon Call of the Mountain? ¿Marea? Pues bien, esto depende mucho de cada quien. Aquí mi recomendación es que en las opciones de juego, coloques la de confort. Verás, a pesar de que no considero que usar un dispositivo VR me cause náuseas, la verdad es que por ejemplo, el girar la cámara de forma horizontal, sí me da una sensación extraña. Por eso sí prefiero que esto lo haga de forma salteada como si estuviera parpadeando. De ahí en fuera, te puedo decir que jugué muy cómodo. Claro y como ya te lo había mencionado, el tema del vértigo puede ser algo para quien no le gusten las alturas. Por cierto, me encantó el poder controlar el menú usando solo mis ojos.

El combate es sin duda, una de las partes que más disfruté de mi tiempo con Horizon Call of the Mountain. Evidentemente, Ryas cuenta con arco y flecha para defenderse de las amenazas que aparecen de manera esporádica y al igual que pasa con la escalada, el disparar se siente verdaderamente genial gracias a los mandos del PlayStation VR2. Haciendo un gesto de mover una de tus manos a tu espalda, podrás sacar el arco. Mismo caso con la flecha que quieras disparar. Haciendo el movimiento que harías en la vida real, realizas los disparos con esta arma. Es sumamente placentero finalmente encontrar el hilo y ver que tu flecha da directo en el blanco que pusiste. Por cierto, el juego tiene una sección para solamente practicar el tiro con arco en la cual, de verdad se pone a prueba tu habilidad.

Los enfrentamientos en Horizon Call of the Mountain son momentos totalmente preparados, es decir, nunca ocurren de manera espontánea. Lo anterior se debe a que cuando es momento de enfrentar a alguna o algunas de las máquinas, podríamos decir que el juego se pone en modo de batalla. Aquí, no nos podemos mover de manera libre. Estás o en un círculo rodeando al enemigo, o sobre un plano. Se siente muy parecido a como cuando le haces lock on a un enemigo en Metroid Prime; es decir, nuestra mira se fija en un punto y nos podemos mover para por ejemplo, esquivar una agresión. ¿Qué tal se siente? Sensacionalmente bien. A pesar de estas “ataduras” de las que te hablo, los combates son intensos y muy viscerales, pues además, se implementa el mismo sistema que en los otros Horizon en donde las máquinas tienen puntos débiles, además de que las podemos atacar con flechas de diferentes elementos como fuego o electricidad.

Probablemente aquí venga mi mayor crítica al juego, la cual, tiene que ver con su ritmo. Si bien, he disfrutado enormemente estas largas sesiones de escalado, creo que el tener un combate tan bueno y no usarlo más seguido, es algo que me decepcionó y que creo, le habría venido mucho mejor a la manera en la que fluye la experiencia. Resolver algunos de los puzzles está súper bien y como te dije, escalar es muy divertido, pero en más de una ocasión me preguntaba ¿cuándo es que me iban a permitir combatir de nuevo?

Horizon Call of the Mountain se siente como un videojuego completo, uno que echa mano de casi todas las capacidades del hardware en el que está corriendo. Creo que más allá de solo ser un demo de cómo es que se ven ahora los juegos en algo como el PS VR2, es un ejemplo de las nuevas mecánicas de juego que se pueden crear en dispositivos como éste. Lo que te quiero decir es que es una sugerencia a intentar hacer cosas diferentes. Me parece que algo que no queremos es tener juegos convencionales con la opción de verlos en realidad virtual. Queremos experiencias que de verdad no se puedan tener en otro lado y ésta es una de ellas a nivel de gameplay, sobre todo.

Inmersión total

Ponerse un visor de realidad virtual moderno nunca se hace viejo, al menos en mi caso así es. Creo que desde la primera vez que probé uno en forma allá por E3 2016, quedé completamente maravillado por la forma en la que de verdad engañaron a mi mente al hacerme creer que era Batman en Batman Arkham VR. Desde aquel momento, casi todas las experiencias que he tenido con la realidad virtual, me siguen asombrado enormemente y justo como esperaba, Horizon Call of the Mountain no es la excepción, demostrando que el PS VR2, junto con el PS5, de verdad son capaces de ofrecer una experiencia que se siente genuinamente de siguiente generación.

Sí, lo primero que te impactará cuando comiences con tu aventura será el apartado gráfico. Horizon Call of the Mountain es simplemente impresionante. Lo que logró Firesprite con Unreal Engine 4 es digno de destacarse, pues tenemos escenarios altamente detallados, gran iluminación, oclusión ambiental y demás efectos que uno espera de cualquier AAA de la actualidad. ¿Por qué no se usó DECIMA? Pues seguramente tuvo que ver justamente porque al tratarse de una experiencia de realidad virtual, el motor de Guerrilla no estaba lista para crear algo así. Digo, no es como que este título se vea igual de impresionante que Forbbiden West, pero me parece que el sacrificio que se hizo en lo gráfico para alcanzar un muy elevado framerate necesario para experiencias VR, fue mucho menor de lo que podríamos pensar.

Del lado del audio tenemos un trabajo igualmente súper destacado. Horizon Call of the Mountain grita audio en tres dimensiones e indudablemente, es uno de los ejemplos más llamativos que hay actualmente de esta tecnología. Algo que me encanta es lo sutil que puede ser el juego en este apartado por como es que representa los sonidos de la naturaleza. Por momentos, sí me sentí totalmente solo en medio de un gran bosque en el que estaba en contacto directo con la naturaleza mientras hacía eco turismo o algo por el estilo. Es sumamente sencillo perderse en este tipo de experiencias y que sin querer, te la empieces a creer.

¿Bugs o problemas? Sí, algunos. El propio comportamiento de nuestras manos en tan orgánico, que por momentos, se pueden salir de control. En más de una ocasión, noté que una de mis manos se quedó totalmente atorada en cierto punto o que de pronto se separó por completo de donde yo estaba. Nada que me arruinara la experiencia como tal, pero igual me queda claro que aún hay cosas por solucionar en este tipo de experiencias.

Así como Horizon Call of the Mountain es una gran ejemplo y demostración sobre el tipo de lenguaje y mecánicas que los desarrolladores pueden crear en algo como el PS VR2, me parece que también logra convertirse en ese perfecto demo técnico de lo que es capaz el visor y claro, el PS5, en temas de gráficas y audio en una experiencia de realidad virtual. No creo que haya alguien en el mundo al que le pongas este juego en específico y no tenga una reacción de asombro al verse dentro de un mundo tan detallado a una resolución tan alta y que fluye de tan buena forma.

Más que solo un tech demo

El escepticismo sobre el presente y futuro de la realidad virtual es completamente normal. Cualquier nueva idea o tecnología tiene que generar dudas, más si estamos hablando de una que tiene una alta barrera de entrada en la actualidad que claro, limita a muchos de poder experimentarla por si mismos, pues como ya te lo contaba, ningún video convencional ni opinión, le hacen verdadera justicia a la experiencia que es ponerte algo como el PlayStation VR2. Por supuesto, el nuevo dispositivo de Sony aún tiene mucho qué demostrar, sin embargo, cosas como Resident Evil Village, Gran Turismo 7 y sobre todo, Horizon Call of the Mountain, dejan bien claro que si hay interés por parte de los desarrolladores, se pueden hacer cosas verdaderamente impresionantes y sobre todo, diferentes. Diferente es la palabra clave. No hay nada que se juegue como lo nuevo de Firesprite y Guerrilla fuera de la realidad virtual.

Probablemente la recomendación sobre. Me sorprendería enormemente que haya alguien que esté dispuesto a pagar el muy elevado precio de un PlayStation VR2, y no tenga dentro de sus prioridades a Horizon Call of the Mountain. Claro que habrá quien con Gran Turismo 7 se sienta satisfecho, pero creo que si ya tienes el visor ahí, dar el paso a algo como este título sería de lo más natural del mundo. Ahora ¿vale la pena comprar el PS VR2 solo para jugar este nuevo Horizon? Pues bien, me parece que si en tu caso el dinero no es problema, es decir, si no vas a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para pagar el dispositivo, te diría que sí, totalmente; sin embargo, si un juego no es suficiente para ti y no sientes gran atracción por Resident Evil Village ni por GT7, lo mejor será que lo pienses dos veces.