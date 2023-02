Xbox hace aclaración sobre llevar sus juegos a Nintendo

Hace poco tiempo se anunció un acuerdo histórico entre Microsoft y Nintendo, pues se anunció que durante 10 años las consolas de la empresa roja estarían recibiendo juegos de la saga Call of Duty. Y ante esto, se interpretó que más juegos de Xbox llegarían a la plataforma, pero parece que todo esto fue una confusión respecto a escritura.

En el comunicado oficial se había escrito que juegos de Xbox se sumarían a Nintendo, por lo que inmediatamente se pensó en grandes franquicias como Halo, Forza, Gears of War y más, pero eso está totalmente alejado de la realidad. Y es que al poco tiempo el CEO de Microsoft, Brad Smith, solo habla de Call of Duty, esto en caso de que se haga la compra de Activision.

We want the record to be clear and address any misunderstandings. I’m delighted to repost below this statement and affirm Microsoft’s strong commitment to bring Call of Duty to Nintendo’s customers if our acquisition of Activision Blizzard is approved by regulators. pic.twitter.com/AlsIjwAGEU

— Brad Smith (@BradSmi) February 24, 2023