Review – Detective Pikachu Returns

La franquicia de Pokémon se encuentra en una etapa complicada, dado que los juegos principales de la marca están encareciendo en calidad de forma muy espontánea, algo que casualmente pasó cuando se dio el salto a Nintendo Switch. Eso puede deberse justamente a que entre juego y juego de la saga no hay nada de tiempo de diferencia, teniendo como consecuencia el enojo de los fans. A pesar de este inconveniente, se han lanzado proyectos interesantes en forma de spin offs, esto ya lo vimos con New Pokémon Snap y también Legends Arceus, los cuales nos dejan claro que se pueden hacer juegos buenos si los estudios se lo proponen. Dentro de estos lanzamientos alternativos, los fanáticos esperaban uno en particular, me refiero claramente a Detective Pikachu Returns. Debemos recordar que el primer juego, en el cual la mascota de la marca consigue una voz digna de película de acción, tuvo un plan bastante claro en no solo limitarse a su expansión de consolas, sino también como una saga con todo y película que fue producida por Legendary Pictures. Eso justamente nos lleva a que el público se quedase con ganas de más misterios por resolver y eso lo contestaron, bastante tarde en mi opinión.

En el año 2019 oficialmente nos dijeron que la secuela del juego ya estaba en desarrollo, y desde ese momento se dieron noticias bastantes vagas, donde en cada stream de Pokémon Presents se esperaba que al final llegará el primer avance. Algo que no paso hasta justo este 2023, en un directo de Nintendo donde al fin vimos el tráiler y también conocimos la fecha oficial de llegada a Switch. Así es como llegamos al texto que les hemos preparado el día hoy, pues los chicos de Nintendo nos han proporcionado un código de este videojuego, el cual tiene como objetivo una revisión extenuante de todos sus apartados. Esto con el fin de darles a conocer a ustedes si realmente vale pagar los 50$ USD por él, o si lo mejor será dejarlo pasar, pues precisamente estamos en una época de lanzamientos constantes e importantes. Aquí vamos a platicar de lo clásico, es decir se abordarán temas como la historia (lo esencial en este caso), jugabilidad, gráficos, rendimiento y hasta duración del mismo. Esto para verificar si es mejor juego que el anterior, o si tan solo nos quedamos en el tema de continuismo pero ahora para una consola más avanzada, que en este caso es Nintendo Switch.

¿Logrará Detective Pikachu Returns regresar algo de buena reputación a la franquicia de Pokémon? O tal vez, ¿Será un juego más del montón debido a que la llama del deseo por la continuación ya se apagó desde hace un par de años atrás? Bueno, eso lo vamos a checar en la Atomix Review que con gusto les hemos preparado, así que es hora de tomar la lupa y gorro para resolver crímenes y misterios en el mundo de los monstruos de bolsillo.

La búsqueda de Harry Goodman sigue

Para re contextualizar un poco, en el primer juego de Detective Pikachu conocemos a Tim Goodman, un chico que está en búsqueda de su padre, Harry, esto después de un accidente que lo haría no volver a casa. A la par, este tenía de compañero a un Pikachu bastante simpático que lleva una gorra estilo Sherlock Holmes y que le da el nombre a la franquicia.

Como algunos sabrán, los caminos tanto del compañero Pokémon del desaparecido así como el hijo que lo busca se cruzan, y eso los lleva a cooperar para averiguar qué le ha pasado realmente. Eso los lleva al caso de la sustancia R, misma que era utilizada para volver agresivos a los monstruos de bolsillo y utilizarlos para planes maléficas; algo que afortunadamente se frustró, salvando al mundo y a Ryme City de la destrucción.

Dos años han pasado desde esos acontecimientos, y mientras no hemos visto a este par de héroes se han forjado una reputación en esta ciudad, pues los consultan para resolver todo tipo de casos. Incluso la misma policía es quien los ha buscado para ayudar con ciertas pistas, pues nadie tiene la ventaja de poder comunicarse con los Pokémon de forma directa.

Llegamos a una ceremonia de condecoración, en la que se les dan medallas a los dos personajes principales, pero de la nada llega un Corviknight que ataca directamente al estrado. Y después de este hecho, se han quedado varios pistas bajo el tintero, dando a entender que hay una nueva oportunidad de encontrar a Harry, misma que no van a dejar pasar desapercibida.

Este nuevo camino llevará a estos dos detectives a tratar de resolver quien se ha llevado una joya robada muy rara, la exploración de unas ruinas que pueden implicar algo muy serio, hasta el arresto injusto de cierto miembro del equipo. Pero ojo, no son casos separados, pues todos tienen algo que ver en concreto y eso lo que hace al juego el despertar ligeramente un poco de interés.

En general, digamos que la historia por fin ata los cabos sueltos en relación al Pikachu parlante, a eso suma el conocer más personajes como los familiares de Tim que no pudimos ver en el juego anterior. Tiene sus momentos de giro de tuerca que están simpáticos hasta cierto punto, pero también hay situaciones en las que el usuario ya sabrá qué es lo que sigue, pues también hay elementos que vienen desde la película.

Como parte central del juego, la narrativa digamos que cumple de forma normal, no es la mejor narrativa del mundo que a uno lo pondrá a reflexionar tras rodar los créditos finales, pero tampoco es extremadamente aburrido. Y es que Pikachu hace que se compaginen los momentos cómicos bastante bien, y eso hace que sea el único habitante de Ryme City con sentido del humor.

También quiero resaltar, que no es necesario jugar del todo a la primera parte para entender este segundo juego, ya que al inicio nos hacen una recapitulación rápida que se entiende a los pocos segundos. Es más, si ya viste la película no tendrás ningún problema solo hay un detalle que cambia, estoy hablando del final, pues en la cinta Tim sí logra dar con el paradero de su padre.

Un dúo que puede resolver todo

Ahora que ya vimos toda la parte narrativa, es momento de pasar al gameplay de Detective Pikachu Returns. Y algo que debo adelantar antes que nada, es el mencionar al jugador que habrá mucha lectura por delante, al estilo de las novelas gráficas, entonces si eso no es lo tuyo, de lleno me gustaría comentar que lo dejes pasar totalmente, pues podríamos que el 70% del juego es texto y cinemáticas.

El género en el que podríamos aventar al título sería como de point and click, dado que se trata de mover a un personaje en ciertos entornos controlados, esto con el fin de tener conversaciones con los NPC. Y es que el hacer estas interacciones nos van a liberar progreso en el escenario, esto para que sigamos avanzando en los diferentes capítulos a encontrar por delante.

Realmente no hay muchas acciones para el personaje, en este caso a quien usaremos en la mayor parte es Tim, siendo controlado con el stick derecho del mando que utilicemos en Switch. De igual forma, tenemos el botón de acción, con el cual se interactúa con el entorno, ya sea para hablar, investigar, tomar objetos y poco más.

Como ya dije, la mayoría del tiempo vamos a estar teniendo conversaciones, y algo en lo que nos debemos fijar, son ciertas palabras claves que nos digan estos personajes dentro de los capítulos. Pues eso nos hará conectar con la siguiente parte, ya sea sí debemos buscar a un Pokémon en concreto o acercarnos a una zona con la cual interactuar.

Lo interesante en sí del juego, es el reunir pistas que se acumulen en nuestro cuaderno de anotaciones, y es que al juntar cierta cantidad nos saldrá la opción de “deducir caso”. Y justo al entrar a esta opción hay que seleccionar la pista que nos suene más lógica, eso nos llevará al siguiente paso del caso, y algo que realmente no le hago sentido, es que no haya un castigo por seleccionar la respuesta incorrecta.

Algo que me llamó la atención, es que la deducción de los casos no se puede hacer hasta que se tengan las pistas, es decir, que si tu ya sabes quién es el culpable del delito o cuál es la respuesta correcta, no te va dejar seleccionar la opción hasta que te hayas movido por todos lados para encontrar las posibles opciones de estos casos en cuestión.

También hay misiones opcionales, y para identificarlas tan solo hay que ver si algún personaje del lugar tiene un globo de color azul con signo de exclamación, pero realmente no recomiendo mucha hacerlas, dado que quitan algo de tiempo y la recompensa es nula. Eso sí, quienes quieran expandir el juego un par de horas, perfectamente pueden cumplir con estos pequeños objetivos.

Aquí es cuando podemos a entrar al tema de la dificultad, pues es inexistente pero hay una razón de serlo, y eso es básicamente porque es un juego enfocado a los más jóvenes del hogar, por lo que los acertijos y misterios tendrán respuestas absurdamente fáciles. Y si el usuario se conoce el mundo de Pokémon al derecho y al revés, no tendrá problema al identificar nombres y demás.

La ayuda Pokémon nunca viene mal

Una vez que ya hemos hablado de la jugabilidad principal de Detective Pikachu Returns, es hora de pasar a hablar de las diferencias que hay respecto a la aventura anterior. La primera es que ciertos puzzles serán diferentes, dado que como en 3DS utilizábamos la pantalla táctil, ese tipo de mini juegos se han quedado únicamente en dicha consola.

Sin embargo, eso se reemplaza con secciones del título en la que cambiaremos de papel, es decir, que moveremos a Pikachu a través del escenario para poder progresar y comunicarnos con los Pokémon. Al parecer, esto no estaba en el lanzamiento anterior, por lo que se agradece tener variedad con esta implementación que se le ocurrió a Creatures Inc.

Algo que también tiene potencial pero se quedó debiendo, son los momentos en los que algunos Pokémon nos van a ayudar para completar ciertos acertijos, eso incluye el subirse a un Growlithe, Pangoro y hasta un Darmanitan. Cada uno con habilidades de su tipo de criatura, pues uno puede seguir rastros de olores, otro empujar piedras, incluso otro con la capacidad de ver a través de paredes y verificar que no haya humanos que nos puedan atrapar.

Como mencioné, aunque son interesantes estas misiones donde Tim se queda un poco de lado, lamentablemente no se explotan de la mejor manera, hubiera preferido algo más de prioridad ahí. Eso significa, que una vez regresemos al control del humano se echará de menos tener la montura en la que el gameplay verdaderamente se hace un poco más dinámico.

Otra de las diferencias, es que en esta ocasión los escenarios son un poco más grandes, pero el problema es que en muchas partes de los capítulos nos veremos limitados a explorar ciertos cuadrantes. Por lo que nuevas secciones dentro de los mapas se irán abriendo conforme la historia principal siga su respectivo curso.

Un detalle que casi se me pasa decir, es que existen los quicktime events, algo que se viene arrastrando desde el juego pasado, y sí, aunque se fallen o se tarden mucho en activar no hay un castigo. Eso quiere decir, que solo están implementadas para dar a entender que hay partes de acción para que no se sientan tan largas las secciones de conversación.

Al final, la jugabilidad se ha quedado un tanto simplona, ya que no hay reto alguno, y lo peor es que no hay manera de seleccionar la dificultad de los acertijos que se nos van a poner por delante, por lo que habrá que ir por acertijos de lo más obvios. Al menos algo que se agradece tener es la selección de capítulos una vez completados, por lo que el usuario puede regresar para alguna misión opcional que haya olvidado, aunque como ya se hizo énfasis, estas no tienen ningún tipo de compensación.

Los gráficos se pudieron mejorar y la música variar un poco más

Llegamos al apartado de gráficos, el cual podríamos considerar como el más controversial del juego, dado que se nota el juego podría haber sido considerado inicialmente para llegar al 3DS y eso se nota en el modelado de personajes. Pues los Pokémon están bien, pero los humanos no convencen del todo, con su apariencia un tanto más genérica.

Eso sí, al menos los Pokémon lucen decentes, por lo que en ese apartado no debería haber mucha queja por parte de los fans, de hecho estos se parecen a lo visto en Scarlet y Violet, entonces por esa parte está bien. De meras a primeras se podría dar a entender por los tráilers que el juego se ve fatal, pero es lo contrario, al menos por el atractivo principal que son los monstruos de bolsillo.

En cuanto a la parte de los escenarios, siento que realmente no le han hecho demasiadas ganas, pues las texturas no son las mejores, sobre todo las del pasto y elementos naturales. También se siente la ausencia de las sombras e iluminación, y da a entender que tal vez ni los desarrolladores tuvieron el suficiente amor por el juego como para reflejarlo en su producto final.

Pasando a lo musical, digamos que se cumple en cuanto a las situaciones y a las secciones del mapa, pero al inicio de la historia hay un tema en específico que se repite una y otra vez, por lo que a ratos puede terminar por ser hartante. Al menos, en los efectos de sonido tenemos los chillidos característicos de cada Pokémon, por lo que esa parte no es decepcionante.

Lo que realmente no podría gustar tanto son las voces de los personajes humanos, pues se sienten como que no tenían muchas ganas de grabar sus diálogos, algo que se sincroniza en las escazas expresiones de los modelados. Eso sí, quien levanta sobre sus hombros el apartado es Pikachu, pues sus diálogos son simpáticos y se nota que le ha fascinado volver a interpretar este papel.

El misterio ha terminado de forma agridulce

En conclusión, Detective Pikachu Returns no ha terminado por ser una obra con la que pueda mencionar la frase “es un buen juego”, pues no se le pueden otorgar méritos que realmente no se ha ganado. Eso se debe a que peca bastante de simplista y que los puntos negativos se equilibran con los positivos al mismo nivel de la balanza.

Para empezar, los acertijos no cuentan con un nivel de reto interesante, podríamos decir que hasta insultan levemente la inteligencia, ya que llegar a la deducción de algún problema es increíblemente sencillo. A eso se suma el hecho de que el juego en general tampoco destaca gráfica o musicalmente, como si tan solo lo hubieran hecho por cumplir y ya.

El apartado de la historia es el que puede ayudar un poco a enmendar los errores, pues a pesar de ser predecible en instantes, también tiene giros de tuerca que van a gustar a más de uno. Por su parte, la personalidad de Pikachu respalda esos momentos cómicos que se dan de vez en cuando para que no todo sea absoluta seriedad.

Entonces, puede ser complicado el recomendar a Detective Pikachu Returns, al menos que seas un fanático de Pokémon que compra absolutamente todo lo que le pongan en frente. Por otro lado, si te gusta de forma más casual, yo te diría que ahorres ese dinero, pues en las siguientes semanas llegarán juegos que seguramente serán más divertidos de probar.

Recuerda que este juego es una exclusiva de Nintendo Switch.