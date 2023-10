Primer avance de la serie live action de Pokémon

Como ya veíamos diciendo desde hace algunos meses, Pokémon tiene en mente lanzar una serie live action, misma que no necesariamente a humanos conviviendo con los monstruos de bolsillo, sino que es algo que es más apegado a la vida real. De inicio no supimos mucho de su trama, pero el día de hoy de cara a su estreno, se ha revelado un avance que nos deja mucho más claro el contexto.

La serie nos contará la historia de Madoka Akagi, una chica que se muda a Tokio y que conoce el mundo de Pokémon gracias a que su madre le regala una Game Boy con el cartucho de la edición Rojo. Eso la llevará a conocer más de la saga, pues pasará por todas las generaciones de esta franquicia con poco más de 20 años en circulación.

Aquí el avance:

Serebii Update: The first trailer for the new live action Pokémon related TV show, PokéTsume, has been released.

The first episode will air in Japan on TV Tokyo on October 19thpic.twitter.com/CUeny0yYSKhttps://t.co/NWlAdn57aQ

— Serebii.net (@SerebiiNet) October 5, 2023