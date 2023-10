Anuncian LEGO edición de Animal Crossing

Desde hace un par de años Nintendo se ha abierto más a colaboraciones para prestar sus marcas y que así salgan diversos productos a la luz, eso nos lleva a la película de Mario que se estrenó este año, figuras licenciadas, marcas de ropa importantes con estampado de las personajes. Pero sin duda, lo más significativo es el tener sus propios juguetes LEGO, con universo que se sigue expandiendo.

Mediante una publicación, la compañía japonesa anuncia una nueva alianza con la marca de juguetes armables, misma que está enfocada en esta ocasión con la franquicia de Animal Crossing, incluyendo a personajes como Isabelle y Tom Nook. Esto es lo que sigue después que se lanzaran las colaboraciones con Donkey Kong y Super Mario.

Vale la pena mencionar, que este comercial mostrado por las compañías aún se trata de un teaser, por lo que de momento no hay una fecha de lanzamiento para estos juguetes, tampoco hay un precio, pero es probable que se acerque al de Super Mario, dependerá si es un set muy grande. Sin embargo, las fechas de fiestas se acercan, por lo que podría lanzarse a finales de este mismo año.

Con esto, se hace más posible que veamos a The Legend of Zelda en forma de cubos, pues Animal Crossing ya se había filtrado, y también pasó con la saga de Link, dado que se habla de un árbol Deku armable de Ocarina of Time. Será cuestión de esperar para ver si sale o no a la venta, aunque dejarlo ir sería una oportunidad millonaria.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Los coleccionistas de Nintendo tendrán que seguir usando sus salarios en LEGO, la verdad se ven muy bien, pero yo no los compraría porque no consumo este tipo de productos, mejor me sigo comprando cartuchos de Switch o Amiibo.