Nintendo dejará de dar soporte a Wii U y 3DS

En el negocio de los videojuegos, sobre todo la parte en línea, Nintendo es muy conocido de dar el siguiente paso en cuanto a la actualización a nuevo hardware, pues los servidores de las mismas no suelen durar mucho después de que se lanza un nuevo dispositivo. Y ahora que Wii U y 3DS han cerrado las tiendas permanentemente, parece que hay un nuevo blanco a la vista.

Según lo informado por la cuenta oficial de la empresa de Japón, dentro de poco se cerrarán los servidores en línea de estas dos consolas, eso significa que no se podrán descargar los juegos aunque el usuario ya los haya comprado anteriormente. También, juegos en línea como Mario Kart 8 y Splatoon dejarán de servir, por lo que los progresos de los mismos se van a perder de alguna forma.

As of early April 2024, online play and other functionality that uses online communication will end service for Nintendo 3DS and Wii U software. Thank you very much for your continued support of our products.

Find out more: https://t.co/nOyzBImHCE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 4, 2023