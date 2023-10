Presidente de Nintendo reafirma soporte a Switch en año fiscal

Desde hace meses rumores han crecido en torno a lo que será el futuro de Nintendo con el supuesto Switch, dado que se ha distribuido información en relación a juegos de lanzamiento, rendimiento y más componentes que aún no se han confirmado. Sin embargo, el CEO de la empresa de Japón aún está pensando en el presente, pues se busca seguir dando soporte a la consola lanzada en el 2017.

Mediante una entrevista reciente, se menciona que la compañía dará el máximo esfuerzo para que Switch tenga impulso durante los próximos dos años fiscales que justamente termina el 31 de marzo de 2025, esto con juegos como Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach Showtime!, Mario Vs. Donkey Kong, Another Code: Recollection, Paper Mario The Thousand-Year Door, Luigis Mansion 2 HD y los que se anuncien.

Eso significa, que la nueva consola de la marca no la veríamos hasta finales del 2024, pues como ya dijimos, quieren extender la vida del dispositivo hasta el 2025, tiempo en el que pueden entrar desarrollos rumoreados como los juegos restantes de Metroid Prime y también los títulos de Wii U que aún no tienen port dentro de Switch, eso nos lleva al inminente lanzamiento de Wind Waker HD y Twilight Princess.

Todo esto significa, que seguiremos viendo muchos rumores de la consola de cara a su revelación oficial, y para poner un ejemplo, se menciona que Final Fantasy VII Remake es uno de los títulos que acompañará el lanzamiento del siguiente aparato. Incluso, se dice que la potencia de la consola será más o menos la de un PS4 o Xbox One, algo que decepciona a algunos pero sorprende a otros más.

Por ahora, Nintendo está concentrado en sus juegos confirmados.

Vía: Nintendo everything

Nota del editor: Vaya que Nintendo está pensando en no dejar caer su producto tan exitoso, por lo que seguramente veremos muchos juegos que se van a lanzar para ambas consolas, y eso es buena idea para no perder al público ya establecido con ellos.