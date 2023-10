Multijugador de The Last of Us retrasa desarrollo

Desde hace unos meses los fanáticos de Naughty Dog se están preguntado qué va a pasar con el multijugador prometido de The Last of Us, mismo que se prometió vendría incluido dentro de Part II pero que al final se confirmó como juego individual. De hecho, en las fechas del último Showcase la empresa salió a decir que no están listos para dar un primer vistazo y parece que eso acaba de empeorar.

La situación nos deja claro que actualmente se están sufriendo despidos por cuestiones que ya sobrepasan a algunas empresas, y esto no es novedad con los creadores de Uncharted, pues se están pasando los estragos que la pandemia dejó atrás. Y como han hecho recortes a quienes no aportan lo deseado, es evidente que los retrasos se iban a hacer presentes, entre los afectados está dicho multijugador.

Eso significa, que el desarrollo actualmente se está viendo en un congelamiento, por lo que su revelación podría tardar más de lo esperado, y se resume a que lo estaríamos viendo hasta finales del año que sigue, esto como la alineación de Ps5 para el 2025. Algo que también llama la atención, es que los ex empleados despedidos se han ido sin algún tipo de indemnización, teniendo que buscar empleo en cuanto les dieron el adiós.

Los 25 trabajadores que han dejado la empresa vienen de la sección de control de calidad, y además de no tener un sueldo por un par de meses mientras encuentran un puesto en alguna otra empresa, están obligados por contrato a guardar silencio. Eso quiere decir, que en un par de meses podría saber más del juego y las razones por las que el proyecto no avanza, pues desde hace tres años los creadores no han lanzado nada más allá del remaster de TLOU.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Para este punto pienso que el interés por el multijugador está perdido, le hubieran pedido ayuda a gente experimentada en el rubro, ahí es donde Bungie pudo ser de gran apoyo por lo que conocen de Halo y Destiny.