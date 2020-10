Review – Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que tuvimos un juego completamente original y bueno en la serie de Crash Bandicoot. Después de que Naughty Dog abandonó al marsupial en 1999, es innegable el hecho de que la amada mascota del PlayStation 1 no volvió a ser la misma. Después de que el estudio de California tuviera en la mira otros proyectos, el pobre Crash paso de desarrollador en desarrollador con la esperanza de capturar un poco de la esencia que hizo tan buenos a los títulos originales.

Estudios como Traveller’s Tales y Radical Entertainment intentaron llevar a Crash a nuevos territorios. Sin embargo, debido a diversos problemas en el desarrollo, como tiempos cortos de trabajo y cambios radicales en el diseño e historia, entregas como The Wrath of Cortex y Crash of the Titans pasaran sin pena ni gloria. Afortunadamente, algo especial sucedió en 2017.

Considerado como uno de los mejores años para la industria de los videojuegos, 2017 no solo nos entregó Breath of the Wild, Persona 5, Horizon Zero Dawn y muchos juegos espectaculares más, sino que trajo de vuelta a Crash gracias a una colección compuesta de remasterizaciones de las primeras tres entregas de la franquicia. Vicarious Visions, quien ya había trabajo con la serie a principios de siglo, fueron los encargados de la N. Sane Trilogy, algo que emoción a miles de fans, quienes esperaban con ansias una nueva entrega con el gran nivel de calidad que posee este paquete, aunque tuvieron que esperar un poco más de lo deseado para ver esto hecho una realidad.

Bueno, más vale tarde que nunca. Tres años después de que la N. Sane Trilogy se encargara de darle nueva vida a este personaje, Toys for Bob y Activision han hecho lo que en su momento parecía imposible con It’s About Time, hacer un juego digno del legado de Crash Bandicoot. ¿Acaso tenemos frente a nosotros el mejor título de la serie? ¿It’s About Time solo se encarga de recordar glorias pasadas? ¿Esta entrega nos ofrece una digna y natural continuación de las aventuras del marsupial? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Borrón y cuenta nueva

¿Recuerdan todos los juegos que salieron después de Crash Team Racing? No, bueno, entonces ya están al corriente con la historia. It’s About Time decide colocarse el aclamado número 4 y mostrarlo con todo el orgullo posible. Esta entrega es la continuación directa de Warped, y Toys for Bob decide dejar de lado todo lo que sucedido con la serie entre el año 2000 y 2017, lo cual es una gran decisión.

Dudo mucho que alguien siga religiosamente el canon de Crash Bandicoot, pero esta decisión fue tomada como una proclamación por parte de los estudios involucrados en donde aseguraban que los errores del pasado no se cometerían en esta ocasión. Entonces ¿de qué va It’s About Time? Bueno, Crash y Coco se encuentran disfrutando de toda la paz y tranquilidad posible después de derrotar a un malvado genio en tres ocasiones seguidas, cuando una grieta interdimensional interrumpe su tranquilidad.

Resulta que Cortex y Nefarious Tropy son los responsables de todo este caos, provocando que un par de universos se encuentren en colisión en un solo plano existencial. Ahora, la única forma de detener a los villanos es con la ayuda de cuatro mascarás capaces de alterar la realidad. De esta forma, nuestros héroes se embarcan en una aventura que los llevará desde la época prehistórica, pasando por la antigua China, hasta el no tan distante futuro. En el camino se encontrarán con viejos amigos y crearán nuevas alianzas.

Como seguramente ya se dieron cuenta, esto fácilmente puede ser la historia de una temporada de una caricatura de niños, algo así como Sonic Boom, pero con otros animales. El juego sabe exactamente lo qué es, y en ningún momento trata de ser algo más. Sin embargo, es importante señalar que este departamento cuenta con un gran mejora en comparación con entregas pasadas.

Lejos han quedado los días de simples interacciones donde un personaje soltaba información ante un Crash estacionario. La inclusión de Coco en la narrativa nos proporciona con un nuevo jugador en este constante intercambio de insultos y humor que puede divertir a cualquier persona. No esperen la gran comedia del año, sino algo que está dedicado a sacarte una simple sonrisa y la ocasional carcajada. Por su cuenta Crash sigue siendo el mismo personaje incapaz de hablar y de tomar la vida de manera seria que tanto recordabas.

La mayor novedad en este apartado proviene de la inclusión de personaje como Tawna, Dingodile y Cortex, quienes juegan un mayor papel en It’s About Time en comparación con otras entregas de la serie. Cada uno tiene una motivación interesante para sus acciones y son usados de manera efectiva a lo largo de la aventura. Sin embargo, las participaciones estelares de éstos son opcionales. La historia principal es sobre Crash y Coco, y si deseas saber más sobre los nuevos aliados de la aventura, tendrás que salir del camino principal para saciar tu sed de contenido adicional.

Al final del día, nadie decide jugar un título de Crash por la historia, y Toys for Bob es consciente de esto. De esta forma, en lugar de crear una narrativa que trate de llevar al personaje a nuevos territorios, el estudio nos proporciona con una sólida justificación para presentar diferentes mundos y donde podemos presenciar las interacciones más interesantes en la serie hasta el momento. La fortaleza en este apartado recae en el fantástico humor, las referencias al pasado y el cariño que se le tiene por el personaje.

Capturando la esencia original

N. Sane Trilogy nos demostró que el estilo característico de Crash Bandicoot puede existir en una era moderna. Al tratarse de un remake, el juego de 2017 no trató de modificar mucho el aspecto visual del personaje. Sin embargo, It’s About Time le ha dado nueva vida a la serie. No solo el marsupial cuenta con un rediseño que se siente como una evolución natural de lo que vimos en el pasado, sino que el mundo que se nos presenta en este juego demuestra el gran talento del estudio.

Desde las ciudades futurísticas con carros voladores, pasado por un desierto estilo Mad Max lleno de campos de petróleo y fuego, hasta las ya clásicas zonas prehistorias, laboratorios y junglas, It’s About Time logra encapsular de forma perfecta la escencia de Crash. Sin embargo, se podría llegar a decir que este juego no rompe terreno nuevo en la variedad de locaciones, pero como la serie se ha caracterizado por sus diversos niveles a lo largo de los años, la tarea del estudio en este caso fue solamente elevar el estadar visual al siguiente nivel.

Cada escenario está repleto de grandes detalles. En más de una ocasión verás al jefe de un nivel caminando en el fondo antes de hacer su gran entrada. La cámara constantemente está en movimiento y nos muestra un nuevo ángulo de cierta zona, lo cual mantiene un dinamismo visual a lo largo de todo el juego. Siempre hay algo nuevo que ver, y si prestas atención podrás sorprenderte con un par de referencias a previas aventuras y a otros personajes clásicos.

Ahora, Crash no es extraño a tener voces. Desde los inicios de la serie hemos visto a personajes como Cortex y Uka-Uka hablar, y en It’s About Time no es nada diferente. Las voces le dan un mayor énfasis a ciertas características de los personajes, lo cual refuerza los papeles arquetípicos a los que ya estamos acostumbrados. Desde el maléfico Nefarious Tropy, pasando por la ruda Tawna, hasta el australiano Dingodile.

Sin embargo, si hay un aspecto en donde Crash Bandicoot 4 falla en comparación con la N. Sane Trilogy, es el soundtrack. No me malinterpreten, el aspecto sonoro sigue siendo espectacular, las tonadas clásicas de la serie siguen presentes, y los diferentes mundos cuentan con instrumentos y composición que los hacen únicos. Sin embargo, no hay una canción que llegue al nivel de sensación que provocaba Hog Wild o algo que iguale la emoción que causan las escenas de persecución en esta entrega.

En más de una ocasión la música toma un papel secundario, incluso en las escenas en donde tenemos que correr de una piedra gigante o en las batallas contra jefes. De igual forma, hubo un momento en donde la música desapareció por completo en una de estas secciones y la calidad del nivel diminuyo considerablemente, aunque esto bien pudo haber sido un glitch.

Por un lado Crash Bandicoot 4: It’s Abous Time logra encapsular el aspecto visual de la trilogía original, y al mismo tiempo ofrece los elementos necesarios para hacer que esta entregue logre resaltar. Sin embargo, el soundtrack es bastante débil y, aunque conserva varios de los aspectos clásicos, no logra salir de la sombra de sus antecesores y se siente como el trabajo más sencillo dentro de la saga.

Contenido sin fin

Crash Bandicoot 4: It’s About Time no solo se olvida de la continuidad de la serie, sino que deja de lado cualquier pretención de ser más de lo que fue a finales de los 90’s. De cierta forma, esta entrega se siente como The Force Awakens, ya que cuenta con un par de caracteristicas nuevas esparcidas a lo largo de la aventura, pero la base sigue siendo el mismo gameplay que recuerdas de la trilogía original.

Crash sigue siendo el mismo marsupial que decide correr en una línea recta a través de diferentes niveles, en donde la cámara se encuentra en constante movimiento y cambia de una perspectiva 3D y 2D en múltiples ocasiones. Aunque la formula no ha cambiado, el gameplay ha sido refinado al punto en donde fácilmente se puede decir que este es el mejor juego de la serie hasta el momento.

Aunque la estructura se conserva intacta, Toys for Bob ha decidido mejorar este apartado con un par de ideas nuevas y una que otra modificación que moderniza algunos conceptos viejos. Aún seguirás girando y saltando para derrotar enemigos y romper diferentes tipos de cajas. De igual forma, puedes esperar un par de secciones en donde corres hacia la pantalla para escapar de algún objeto o criatura gigante que intenta aplastarte, así como las nuevas zonas que te harán sentir como Tony Hawk al deslizarte por lianas o tubos de metal.

A pesar de que Naughty Dog abandonó a la serie hace muchos años, los nuevos desarrolladores claramente son admirados de su trabajo, y han encontrado la forma de conservar esta sensación de aventura y emoción cada vez que comienzas una sección particularmente difícil. La tensión escala de manera considerable en estas partes, un solo movimiento y prepárate para regresar a tu último checkpoint. Esto también se extiendo a los jefes, los cuales cuentan con múltiples fases que ponen a pruebas todas tus habilidades con el control.

Dentro de la lista de novedades encontramos las Quantum Masks, cuatro objetos que modifican de gran manera la forma en que atreviesas un nivel. Una de estas te permite alentar el tiempo, permitiendo saltar sobre las mortales cajas Nitro y cruzar ciertas áreas de una manera más segura. Otra máscara te da acceso a modificar la gravedad, con lo cual podrás moverte en los techos y tener una relación completamente nueva con un nivel.

Cada máscara modifica la forma en que puedes completar cierta sección y sin duda alguna son los momentos más interesantes de cada nivel. Sin embargo, estos objetos son situacionales, no son algún tipo de habilidad que puedes emplear en cualquier momento. Esto favorece al juego creando áreas específicas que sacan todo el provecho posible de las Quantum Masks y ofrecen un gran reto, pero al mismo tiempo las diferentes habilidades se sienten situacionales.

Entiendo que crear todo un título que tome en cuenta cuatro diferentes estilos de juego es complicado, pero al menos me hubiera gustado ver más formas de utilizar a las Quantum Masks. Solo hay un nivel en donde empleas a las cuatro máscaras de forma constante. La mayor parte de tu aventura estarás limitado a solo una habilidad por nivel.

Otro de los aspectos que han sido modificados con It’s About Time, son las recompensas. En lugar de tener que obtener una o tal vez dos gemas por nivel, ahora tiene que recolectar seis. De igual forma, la manera de recolectarlas ha cambiado. Aunque aún necesitas romper todas las cajas de un nivel para obtener uno de estos objetos preciados, ahora también es necesario conseguir cierta cantidad de frutas, no morir más de tres veces y encontrar un secreto.

Salvo por un par de gemas de colores que te dan acceso a nuevas zonas en determinadas áreas, lo único que obtienes por encontrar estos objetos, es la posibilidad de modificar la apariencia de Crash y Coco. Cada nivel ofrece un traje especial para los dos personajes, y al obtener el número requerido de joyas serás recompensado con una skin que no tiene otra función más que demostrar que eres capaz de conseguirla. Así que no, no hay ningún tipo de microtransacción, todos los aspectos visuales los puedes conseguir avanzado de forma natural.

Pero esto no es todo. También hay vídeos VHS que se obtienen solamente si llegas a ellos sin morir en un nivel. En unos esto es fácil, ya que la ubicación de este objeto se encuentra cerca del inicio, pero en otros se pueden encontrar antes del final, haciendo que la tarea de obtener este coleccionable sea muy complicada. Éstos desbloquean una serie de niveles que nos muestran un poco más de la historia entre Crash y Cortex antes de los sucesos del primer juego.

Esperen, aún hay más. Cada nivel tiene diferentes reliquias que se obtiene al romper récords de tiempo. Estos, al igual que en los juegos originales, son sumamente difíciles de conseguir, ya que tienes que saber de principio a fin cada nivel, y saber exactamente el momento adecuado para saltar, girar o barrerte, y así no perder preciados segundos.

Por último, cada nivel te ofrece una versión N.Verted, la cual no solo aplica un modo espejo, sino que introduce algún aspecto visual que puede complicar tu travesía. Desde un filtro retro en blanco y negro, hasta el hecho de que la única forma de ver será por medio de un sonar que activas al girar. De igual forma, cada uno de estos niveles ofrecen seis nuevas gemas. Sin duda alguna, esta es una de las inclusiones más interesantes del juego, ya que proporciona una mayor rejugabilidad y pondrá a prueba todas tus habilidades.

Ahora, uno de los mayores cambios de Crash Bandicoot 4 a comparación de sus entregas pasadas es la dificultad. Sí, el juego sigue siendo bastante difícil en términos generales. Sin embargo, claramente hay una gran énfasis en todos los coleccionables y el contenido extra, así que si decides completar el juego, tendrás un contador de muertes mucho más grande a comparación de alguien que solo quiere disfrutar de la aventura base y llegar hasta el final. Junto a esto, el título introduce un modo “moderno”, el cual básicamente elimina las vidas para ofrecerle a los nuevos jugadores una forma sencilla de experimentar It’s About Time, aunque si deseas algo más clásico puedes optar por el modo “retro”.

De igual forma, algunos de los problemas de los juegos originales están de regreso. En más de una ocasión perderás una vida debido a que sigue siendo bastante difícil identificar la distancia de algunos objetos y enemigos. Aunque la opción de utilizar una circulo debajo de Crash al momento de saltar ayuda en más de una ocasión, la profundidad del escenario será uno de tus mayores problemas.

Más personajes, más diversión

Dejando de lado todos estos aspectos que forman parte de cada nivel, Crash Bandicoot 4 introduce cuatro personajes que puedes usar durante diferentes puntos en el juego. Por primera vez en la serie podrás jugar como Coco a voluntad. Ella se juega exactamente igual a Crash y la única diferente entre los hermanos son los diferentes aspectos visuales que puedes conseguir. Ahora, los siguientes tres personajes ofrece un modo de juego único y están limitados a específicas secciones de algunos niveles. El primero de estos es Tawna, quien tiene acceso a un gancho con el cual puede atacar a distancia y llegar a ciertas plataformas inaccesibles para Crash y Coco. Su única desventaja es que no puede barrarse.

Después tenemos a Dingodile, uno de los viejos villanos quien se une a esta aventura con el objetivo de vengar la destrucción de su restaurante. A diferencia de los marsupiales, el enfoque con este personaje es su aspiradora, con la cual puede succionar cajas y mantenerse en el aire por unos segundos adicionales. Por último tenemos al archienemigo de Crash, N. Cortex. La mecánica principal aquí es su pistola de rayos, la cual puede transformar enemigos en plataformas.

Cada uno de estos tres últimos personajes cuenta con una serie de secciones y niveles específicos que se acomodan a su respectivo estilo de juego, y nos ofrecen una perspectiva diferente de la aventura principal. Por ejemplo, si en una zona Crash encuentra una puerta que inexplicablemente es destruida, una vez que tomes el control de Tawna o Cortex descubrirás que uno de ellos fue el encargada de dicho suceso.

Esta nueva entrega de Crash cuenta con lo que parece ser un sin fin de contenido adicional. Aunque la aventura principal se puede completar en aproximadamente siete horas, tener el 100% te tomará más de 20. Hay mucho que hacer, y en ningún momento realizar todos los objetivos adicionales se siente como trabajo. Contantemente estás en movimiento y disfrutando de grandes niveles que balancean de gran forma las áreas de plataformas, las cuales se pueden llegar a sentir como un gran puzzle en algunos momentos, junto a las secciones de acción que demuestran que Toys for Bob puede llegar a superar a sus antecesores.

Por otro lado, It’s About Time introduce multiplayer a la serie principal. Sin embargo, no esperen algo como Super Mario 3D World, en donde hasta cuatro jugadores pueden disfrutar de todo el juego. Crash Bandicoot 4 cuenta con dos modos locales. El primero está enfocado en una experiencia más tradicional, en donde al morir o completar un nivel otro jugador toma el control. El segundo nos ofrece una serie de opciones competitivas, como terminar de la forma más rápida posible o con la mayor cantidad de puntos. El hecho de que no exista una opción online demuestra que el multiplayer no era el objetivo de Toys for Bob, y se siente como una inclusión superficial.

Una joya de principio a fin

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es una joya. Sin lugar a dudas puedo decir que esta entrega es la mejor en la serie. Aunque hay un par de elementos que no logran explotar sus ideas al máximo, el increíble diseño de niveles, la accesibilidad y la gran cantidad de contenido, hacen de este título el punto más alto de la franquicia, al menos hasta el momento.

La historia juega de forma interesante con el legado del personaje y nos proporciona una aventura dedicada a hacernos reír a cada momento posible, y puede ser disfrutada tanto por veteranos como nuevos jugadores. El aspecto visual logra encontrar el punto medio entre lo nuevo y lo clásico. Aunque el soundtrack no es tan fuerte como en entregas pasadas, la esencia sigue presente.

En una época en donde vemos constantes innovaciones, en donde todas las aventuras tienen que ser a gran escala u ofrecer una gran salto tecnológico, Crash Bandicoot logra resaltar por no hacer algo de esto. It’s About Time es sencillo. No es una reinvención, sino el clásico que ya conoces.