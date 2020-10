Review – Budget Cuts

La magia del VR

Sin lugar a dudas, una de las cosas que hacen más especiales a los videojuegos es la forma en la que nos envuelven dentro de mundos con los que podemos interactuar directamente. Prácticamente desde que la computación se convirtió en un producto de consumo, han existido un sin fin de esfuerzos -la gran mayoría sin éxito- para intentar que estas experiencias sean mucho más profundas, esto a través de un concepto que hace no tanto podría haber sido sacado de una novela de ciencia ficción: la realidad virtual. Dispositivos modernos como el Oculus en sus diferentes modelos, el HTC Vive y claro, el PlayStation VR, nos podrían hacer pensar que la tecnología finalmente ha llegado para quedarse, y conceptos como el de Budget Cuts, tal vez serían prueba de que esto es completamente verdadero.

Sí, la realidad virtual se siente como un producto mucho más alcanzable y real actualmente, sin embargo, en temas de software, los desarrollares siguen dando sus primeros pasos y experimentando con qué funciona y con qué no funciona. Como es lo normal, esto genera que se cometan muchísimos errores, pero también algunos aciertos que podrían marcar el camino que se debe seguir. Luego de haber pasado algunas horas sumergido en el visor del PSVR jugando Budget Cuts, creo que los suecos de Neat Corporation han demostrado que su visión de este tipo de tecnologías está centrada y enfocada en más que solo presentar una experiencia efímera, por más que su juego sea uno con varios detalles a pulir y cosas por mejorar en casi todos los apartados.

Escapando de la oficina

Muy probablemente, podríamos decir que en la actualidad que vive la realidad virtual dentro de los videojuegos, lo menos que le debería de preocupar a los desarrolladores es contar una historia profunda y compleja, pues claramente existen otros elementos del proyecto más importantes a los cuales ponerles atención. A pesar de lo anterior, algo de contexto e incluso narrativa no le hace daño a nadie y ese es justo el camino que se decidió tomar con Budget Cuts.

En Budget Cuts tomamos el control de un clásico oficinista que intenta sobrevivir el tedio de su día a día en el trabajo. De pronto y sin previo aviso, recibe una llamada de una misteriosa persona que llamada Winta, la cual, le hace saber que dentro del corporativo de TransCorp, empresa para la cual trabaja, se han estado dando misteriosas desapariciones, y que tú eres el siguiente en la lista. Los pisos de la compañía están plagados de robots humanoides que harán lo que sea por atraparte. Sí, la paranoia está a la orden del día y el sentimiento de ser perseguido es bastante intenso gracias a lo inmersiva que es toda experiencia con un dispositivo VR moderno.

¿La historia despega y se convierte en algo mucho más interesante? La verdad es que no. Después de las casi cinco horas que me tomó completar todos los niveles del juego hasta que los créditos comenzaron a rodar, en ningún momento sentí que el relato comenzara a tomar una forma distinta o que hubiera algo de desarrollo de personajes. Como te decía, más que intentar elaborar una narrativa con fundamentos sólidos, la gente de Neat Corporation solo echó mano de algo de contexto simple para centrar sus esfuerzos en otras cosas como por ejemplo, su gameplay y diseño de niveles. Si estás buscando que se te cuenta una gran historia, te aseguro que Budget Cuts no es para ti.

Portales y sigilo

Despejado lo anterior, me parece que es buen momento para pasar a hablar de lo que hace que Budget Cuts sea una experiencia VR verdaderamente recomendable y sobre todo, muy diferente a lo que habíamos visto hasta el momento. En poca palabras, estamos frente a un puzzle en primera persona con muchos elementos de sigilo que por supuesto, está fuertemente inspirado en cosas como Portal y algo de Dishonored. Claro que esto solo es un punto de partida, pues sus desarrolladores implementaron un montón de nuevas ideas que hacen que el juego se sienta fresco. La buena noticia es que los resultados de este alocado experimento son mayormente satisfactorios aunque claro, todavía existe mucha área de mejora.

Pro bueno, a todo esto ¿cómo se juega Budget Cuts? Pues bien, al igual que en Portal, cuentas con una pistola que es capaz de lanzar un portal que te permite romper las reglas del espacio y física para moverte en un abrir y cerrar de ojos de un lugar a otro. Cuanto tiras uno de estos hoyos, puedes usarlo para asomarte del otro lado y así, evaluar un poco la situación. Recuerda que también estamos frente a un juego de sigilo en donde tu mejor arma siempre es sorprender a los robóticos enemigos. Una vez que estás seguro de avanzar, tan solo basta con apretar uno de los botones de los PS Move para moverte. Sí, los Move son completamente indispensables para poder jugar.

La única manera de moverte entre los pasillos de estas oficinas es justamente usando los portales. Esto tiene implicaciones buenas y otras no tanto. Primero, esta forma de moverte es ideal para quienes suelen sentir mareo cuando usan algo como el PSVR, lo malo es que muchas veces puede ser un poco tedioso explorar una zona que ya la limpiaste solo tirando estos portales. En temas de control te puedo decir que usar esta especie de arma se siente preciso y sobre todo muy intuitivo. En unos cuantos segundos estarás actuando como todo un experto.

Además de la pistola de portales que solo sirve para movernos, tenemos una serie de herramientas a la mano que nos servirán para acabar con los enemigos. Tijeras, navajas y demás objetos punzocortantes que uno encuentra normalmente en una oficina, serán las opciones que tengas a la mano para defenderte. Aquí entra la parte de shooter del juego, pues estas armas están hechas para ser lanzadas como un shuriken ninja. Es muy placentero acertar con una tijeras sobre un robot y ver cómo es que empieza a derramar aceite como si fuera su sangre. A pesar de que la falta de variedad de enemigos es un defecto del juego, los pocos que tenemos actúan de una gran forma sintiéndose como amenazas reales.

El objetivo principal del juego es ir atravesando los diferentes niveles para llegar al siguiente. En medio, además de tener que siempre ser sigiloso y aprovechar los niveles a nuestro favor, te podrás topar con algunos puzzles a resolver. La mayoría son simples y bien diseñados, pero hay otros que requieren de que estés revisando documentos regados por todos lados que por momentos, pueden ser muy simples de perder y que sí, le matan bastante el ritmo a la experiencia.

Me parece que a pesar de su gran mecánica tanto de portales como de combate en general, Budget Cuts se siente como un juego que pudo haber dado mucho más, esto lo digo porque si bien, su diseño de niveles es bastante decente y está claramente pensado para que los jugadores lo aprovechen con el dispositivo de teletransportación que tienen, por momentos se puede llegar a percibir como algo no tan elaborado o complejo. No sé bien si la temática aburrida de oficinas no ayudó, pero en más de un nivel me quedé con la idea de que había atravesado un lugar plano que poco me invitaba a ser creativo al momento de ir abordando las situaciones de peligro que se me iban presentando. Nada de qué preocuparse en general, pero creo que es algo que estuvo cerca de dar un paso hacia algo mucho más interesante y trascendental.

Gráficamente y como seguro ya te diste cuenta con los screenshots que ponemos en esta reseña, Budget Cuts le hace algo de honor a su nombre, luciendo de forma modesta. Para su construcción, Neat Corporation usó Unity, motor sumamente flexible y hasta capaz en ciertos aspectos, pero un tanto limitado en otros. El juego luce bien, pero no mucho más, además de que me parece que su dirección de arte sí está un poco falta de personalidad. Del lado del sonido sí se hizo un gran trabajo e inclusive, se consiguió que éste fuera parte del gameplay. Es muy importante escuchar de dónde puede venir un enemigo.

Un aventura muy digna

La verdad es que la he pasado genial con Budget Cuts. La intención de Neat Corporation fue crear un juego que se sintiera como tal y que contara con piernas propias para sostener sus fundamentos, es decir, que no fuera una experiencia efímera y nada más como las que solemos ver para este tipo de dispositivos de realidad virtual. Sus logros a nivel de gameplay son algo que no podemos pasar por alto pues están perfectamente bien pensados y más importante aún, están bien ejecutados. Claro que se pudo haber hecho algo más complejo en el tema de diseño de niveles, pero la realidad es que estamos ante un trabajo sumamente decente.

Te diría que si tienes a tu PlayStation VR guardado por meses debido a la falta de juegos reales, Budget Cuts es una gran razón para sacarlo y disfrutar de los beneficios que solo nos pueden dar los dispositivos de realidad virtual modernos. ¿Es un buen demo incluso para quienes no suelen jugar títulos de este tipo? Sí, sin duda alguna. La realidad es que los Move dentro del VR son muchas veces las formas más naturales de interactuar con estos mundos, pues son básicamente una extrapolación de nuestras propias manos, por lo que hacer cualquier acción, es algo sumamente intuitivo tengas o no experiencia con el gaming, y Budget Cuts aprovecha todo esto de una gran forma.