Reporte: Dragon Age será un título enfocado totalmente en un solo jugador

BioWare no ha tenido un solo éxito en mucho tiempo. Mass Effect Andromeda fue un fracaso para los fans, y recientemente se confirmó que Anthem no tendrá una segunda oportunidad. Sin embargo, un nuevo reporte señala que el siguiente Dragon Age regresará a sus rutas, y será un RPG de un solo jugador sin algún tipo de componente de juego como servicio.

Pese a que este título fue revelado en 2015, en 2017 se anunció que el desarrollo del nuevo Dragon Age sería reiniciado para darle un mayor enfoque al aspecto multiplayer y monetizar el juego después de su lanzamiento, decisión que creó conflicto entre BioWare y EA. Sin embargo, fuentes cercanas a Bloomberg mencionan que este ya no es el caso, y todo gracias a Star Wars y Anthem.

De acuerdo con este reportaje, el éxito comercial y crítico de Star Wars Jedi: Fallen Order, así como el rotundo fracaso de Anthem, le demostraron a los ejecutivos de EA que aún hay espacio en esta industria para juegos enfocados en un solo jugador. Por otro lado, se menciona que esta decisión fue tomada hace meses. Sin embargo, considerando que el siguiente Dragon Age ha vuelto a cambiar de dirección, es muy probable que pase algo de tiempo antes de ver información oficial sobre este desarrollo.

Por lo mientras, los 30 trabajadores que estaban a cargo de Anthem Next se unirá al desarrollo del nuevo Dragon Age. Aunque el juego tenga un enfoque de un solo jugador, eso no quiere decir que no veamos algún tipo de monetización a futuro. La opción más sencilla es DLC de paga, pero no se descarta algún tipo de microtransacción.

Vía: Bloomberg