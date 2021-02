Se acabó. BioWare finalmente abandonará cualquier intento por revivir Anthem

Tal y como se nos había adelantado anteriormente, BioWare y Electronic Arts iban a definir el futuro de Anthem esta semana. Bueno, ambas compañías ya llegaron a una decisión final y sí, la reestructuración del juego, que llevaba como nombre Anthem Next, ha sido cancelada oficialmente.

Como parte de un extenso comunicado, BioWare anunció que iban a detener cualquier intento por traer de regreso a Anthem, puesto que ahora únicamente se estarán enfocando en otras franquicias del estudio como Dragon Age y Mass Effect. Christian Dailey, productor ejecutivo en BioWare, fue el responsable de compartir dicho comunicado y acá te redactamos un extracto del mismo:

“2020 fue un año como ningún otro y aunque seguimos progresando en todos nuestros otros proyectos en BioWare, el trabajar desde casa durante una pandemia ha tenido un fuerte impacto en nuestra productividad y no todo lo que planeamos antes del COVID-19 puede ser terminado sin poner a nuestro equipo bajo altos niveles de estrés.

Sé que esto será decepcionante para la comunidad de jugadores de Anthem que han estado emocionados por conocer las mejoras en las que estábamos trabajando. También es decepcionante para el equipo que trabajaba en él. Para mí en lo personal, Anthem es lo que me trajo a BioWare, y los últimos dos años han sido unos de los más complicados y gratificantes de toda mi carrera.

Desarrollar videojuegos no es fácil. Tomar este tipo de decisiones no es fácil. De ahora en adelante, enfocaremos nuestros esfuerzos como estudio en fortalecer los próximos juegos de Dragon Age y Mass Effect, mientras seguimos lanzando nuevas actualizaciones para Star Wars: The Old Republic.”