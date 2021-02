Rumor: se filtran todos los supuestos anuncios del State of Play de mañana

Como seguramente ya sabes, el día de mañana se llevará a cabo un nuevo State of Play que incluirá actualizaciones sobre juegos de PS4 y PS5. Sony no especificó exactamente de qué títulos estarán hablando, pero una reciente filtración, que aparentemente es real, podría ya haber revelado todo lo que podemos esperar de este nuevo evento.

De acuerdo con esta filtración, este State of Play proveerá novedades en juegos como Godfall y Destruction AllStars. De igual forma, se darán detalles sobre las versiones de Among Us y Hades para PlayStation, así como nuevo gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Goodbye Volcano High, Oddworld Soulstorm, y Five Nights at Freddy’s: Security Breach.

Por último, pero no menos importante, se dice que Rockstar finalmente revelará nuestro primer vistazo a la versión de PS5 de Grand Theft Auto V. En general, éstos son los juegos que veremos el día de mañana:

– Destruction AllStars (Planes para el DLC)

– Godfall DLC

– Oddworld Soulstorm

– GTA V (PS5)

– Goodbye Volcano High

– Among Us (PS4 y PS5)

– Returnal

– Ratchet & Clank: Rift Apart

– Five Nights at Freddy’s: Security Breach

– Hades (PS4 y PS5)

Como siempre, recuerda que lo mejor es tomar esta información con reserva y esperar hasta el evento oficial de mañana para conocerlo. State of Play regresa este jueves a las 4PM Hora del Centro de México.

Via: ComicBook