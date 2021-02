Disney+ confirma fecha de estreno para Star Wars: The Bad Batch

Disney ha estado revelando muchísima información importante estas últimas horas, y como parte de estas revelaciones, se ha confirmado la fecha de estreno para la nueva serie de Disney+, Star Wars: The Bad Batch. Será el próximo 4 de mayo, día oficial de Star Wars, cuando el nuevo proyecto de la franquicia llegue al streaming.

La serie se desarrollará durante los años entre las precuelas y la trilogía original de Star Wars. Lucasfilm y Disney mostraron un preview de The Bad Batch en diciembre. Este proyecto representa la cuarta serie animada de Star Wars tras The Clone Wars, Rebels y Resistance. Ming-Na Wen, quien interpreta al personaje en su versión live-action en The Mandalorian, regresará para esta serie en su versión animada.

Star Wars: The Bad Batch sigue las aventuras de un squad de clones de élite, cada uno de ellos tiene una diferente modificación genética. A este escuadrón lo vimos durante la temporada final de The Clone Wars. Tras la caída de la República y la alza del Imperio, estos soldados deben navegar por la galaxia experimentando drásticos y violentos cambios conforme siguen encontrando su camino post Guerra de los Clones.

Via: ComicBook