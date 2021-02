La serie de Loki ya tiene fecha de estreno en Disney+

Originalmente anunciada el año pasado, Loki será una nueva serie para Disney+ que finalmente tiene fecha de estreno. A través de redes sociales, la cuenta oficial de la plataforma de streaming confirmó que será el próximo 11 de junio cuando los suscriptores del servicio podrán empezar a verla.

“Loki, una serie Original de Marvel Studios, empezará a transmitirse el 11 de junio.”

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

Desafortunadamente, Disney+ no ofreció más detalles al respecto como el número de capítulos ni su duración, pero considerando WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, es probable que siga el mismo formato, es decir, episodios semanales de 30 minutos de duración.

Fuente: Disney+