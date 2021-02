Después de una serie de nombres falsos compartidos en redes sociales el día de ayer, se ha confirmado que el nombre de la tercera película de Spider-Man será No Way Home, y se estrenará exclusivamente en cines durante la temporada navideña de 2021. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno exacta.

Por el momento no se ha compartido información adicional sobre la historia o personajes que podrían aparecer en esta cinta. Considerando que los rumores apuntan a una versión live action de Spider-Verse, es posible que veamos un tráiler de Spider-Man: No Way Home después de que WandaVision termine.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

De igual forma, veremos a Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, en esta cinta. Como ya se había mencionado, No Way Home estará relacionada con los eventos de WandaVision, y dará pie a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Todavía no sabemos exactamente cómo es que estos eventos se vincularán, pero no tendremos que esperar mucho, ya que Spider-Man: No Way Home llegará a los cines en la navidad de este año.

Vía: Spider-Man: No Way Home