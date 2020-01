Propósitos gamer 2020

Inicia un nuevo año, y con él nuevas oportunidades para mejorar. Es una tradición de estos primeros días del año hacer un listado con doce propósitos para ser mejores y al igual que lo hicimos en 2018 queremos iniciar con estas acciones que seguro nos harán mejores jugadores.

Sin más preámbulo, vamos a los propósitos.

1. Probaré algunos juegos de móviles sin criticarlos por no conocerlos

El año pasado nos dejó un mensaje claro, la industria de los juegos móviles supera por mucho a cualquier otra forma de videojuego, por lo que no nos debe sorprender que las cosas cada vez más se muevan a ese lado de la balanza.

No todo lo que hay en la industria del juego móvil es positivo pero tampoco podemos decir que todo es un desastre, quizá sea el mejor momento para voltear a ver qué nos ofrecen ese tipo de juegos en lugar de únicamente criticarlos sin conocerlos, seguramente encontraremos algo que sea de nuestro agrado y que complemente esas experiencias en nuestras consolas o PC.

2. Voy a ahorrar para la consola que falta en mi colección

Entre más completo seas como jugador, tendrás mejor criterio a la hora de juzgar el panorama general de la industria. Es momento de hacerte de esa consola que falta en tu colección, por lo que sería bueno empezar a juntar hasta la más pequeña moneda para que en algún momento de 2020 tengas suficiente para completar tu colección y así puedas probar la mayor parte de propuestas exclusivas.

Recuerda que ya hay modelos Slim tanto de Xbox One como de PS4 por si es una de esas la que te falta o por qué no, ir juntando para un Xbox Series X o PS5.

3. No voy a actualizar mi consola si realmente no lo necesito

En este mismo tema de la adquisición de nuevo hardware está la propuesta de adquirir un PS4 Pro o Xbox One X .Lo más sensato es que te preguntes si realmente te funciona actualizar la consola que ya tienes en casa antes de hacer esa inversión; piensa si ya tienes una TV adecuada o si realmente sacarás provecho de sus nuevas funciones; quizá si tu actual consola ya te dio lo suficiente como para cambiarla, pero en caso contrario es posible que ese dinero puedas emplearlo en otra cosa que amplíe tu colección.

4. Conseguiré una chamba extra para que me alcance para mis juegos

Todos sabemos que es un año muy desafiante para los que amamos los videojuegos. La subida del dólar nos ha golpeado fuertemente, cada vez es más difícil comprar tanto software como hardware. Obviamente ante esta situación no nos vamos a rendir, dejaremos gastos inútiles y quizá hasta lo mejor sea ver la manera de tener un ingreso extra para vencer la crisis y seguir haciendo esto que tanto nos gusta.

5. Terminaré mi pila de juegos pendientes

Y porque inevitablemente la crisis seguro nos golpea, no es necesario estar comprando todos los estrenos, estamos seguros de que tienes juegos tanto físicos como digitales que te hace falta aprovechar como se debe; es momento de pensar antes de comprar un nevo juego si no has terminado todos los que tienes en tu pila de pendientes.

Si eres suscriptor de PS Plus o Xbox Game Pass seguro cada mes descargas un par de juegos gratuitos; antes de descalificarlos sin mirarlos sería bueno también que vieras si su propuesta vale la pena por insignificantes que parezcan, así seguro ahorrarás mucho para aquellos juegos, coleccionables y consolas que con tantas ansias esperas.

6. Equilibraré muy bien los videojuegos con mi vida cotidiana

Jugar es fabuloso, pero como todo en esta vida debe tener un muy buen equilibrio con todo lo demás que haces. Nosotros sabemos como apasionados de los videojuegos que quizá esta actividad sea tu número uno como en nuestro caso propio, pero no por ello puedes descuidar otros elementos importantes de tu vida.

Cuida muy bien tu sueño por muy buena que esté tu sesión nocturna, esfuérzate en tus actividades laborales para seguir manteniendo tus juegos, convive con tu familia, amigos y pareja porque siempre necesitamos de los demás, aliméntate bien y en general cuida mucho de tu salud con acciones como disfrutar de actividades al aire libre con regularidad pues si llegas a tener complicaciones de salud ni siquiera podrás disfrutar de tus amados videojuegos.

7. Una vez más… dejaré de fomentar la guerra de consolas

Te lo dijimos el año pasado pero lo repetimos una vez más… ¡basta de la estéril guerra de consolas! Es normal ponerte la camiseta de tu marca favorita y compartir tu pasión con quienes tienen gustos similares a los tuyos, pero eso no te da derecho a descalificar o no valorar lo que prefieren los demás. Un buen jugador le entra a todo independientemente de que haya algo en específico que prefiera; verás que te sentirás muy completo disfrutando de todo lo bueno que te ofrecen las diferentes marcas o simplemente valorando el esfuerzo que hacen todos y que se deriva en excelentes productos.

8. Voy a portarme bien en internet jugando o conviviendo con la comunidad

Sabemos que la “troliza” se pone sabrosa y muchos en internet la disfrutan muchísimo, pero cuando se abusa de ello lo único que logras es afectar comunidades con tu mal comportamiento.

Sería bueno que pensaras en ser un buen jugador –adiós al “niño-ratismo”– que sepa ganar y perder contribuyendo a una mejor comunidad y que cuando convivas con el resto de jugadores a través de foros, páginas de internet y redes sociales lo hagas de forma divertida, relajada y con mucho humor, pero nunca fomentando esa cultura generalizada del “hate” que tanto nos afectó el año pasado; respeta siempre a los demás usuarios que como tú buscan un espacio de diversión y esparcimiento tanto en el juego como en internet.

9. Dejaré de criticar sin sentido los juegos que ni jugué

Las peores opiniones son las que no están fundamentadas y es doloroso ver que muchas batallas que se desatan en internet entre jugadores muchas veces tienen opiniones de personas que ni siquiera probaron los juegos y se dicen conocerlo por lo que dijo alguien más, por un artículo que leyeron o, peor aún, por únicamente haber visto el juego a través de un stream sin probarlo. Asegúrate que cada una de tus opiniones esté fundamentada por la experiencia propia que te permita discernir si algo es bueno o malo, si te gusta o no te gusta. Te aseguramos que si lo haces tendremos comunidades más sanas y debates mucho más sabrosos e inteligentes.

10. Aprenderé inglés para dejar de pedir que todo venga traducido o criticarlo porque no viene localizado

Una queja generalizada con muchos juegos en nuestra región es cuando no vienen localizados, algo que cada vez es menos común, pero que sigue sucediendo. Aprender inglés –como lenguaje prácticamente universal– te puede ayudar a liberarte de prácticamente cualquier barrera para disfrutar de videojuegos; quizá seas más ambicioso y le entres al japonés para realmente tener cero obstáculos en este sentido.

11. Complementaré mis sesiones de juego con una buena lectura

De la mano de una vida balanceada y equilibrada este consejo nunca está de más. La lectura es buena independientemente de lo que más disfrutes hacer, y puede ser algo que se lleve muy de la mano con el gaming. Hoy más que nunca es muy accesible conseguir lecturas que se relacionan con esto que tanto nos apasiona, desde aventuras inspiradas en nuestras franquicias favoritas que complementan lo que haces en el juego hasta bibliografía especializada que te permite conocer más sobre la industria en ámbitos como su historia o la manera en que funciona.

Puedes iniciar con novelas que van muy de la mano con esto que tanto nos gusta y que seguro disfrutarás tanto como un juego. Ready Player One y Armada de Ernest Cline son una buena recomendación para que inicies.

12. Visitaré Atomix todos los días

Toda la cobertura de la industria de los videojuegos está en Atomix, un grupo de jugadores empedernidos tan apasionados como tú que todos los días trabajan en contenidos de varios tipos para que disfrutes de toda la información más relevante de los videojuegos y entretenimiento en un solo lugar. No te pierdas todo el año de las sorpresas que tenemos preparadas para ti.