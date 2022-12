Primeras reacciones de la serie de The Last of Us

La serie de The Last of Us es una de las producciones más esperadas de 2023. Aunque aún falta algo de tiempo para ver la adaptación a cargo de HBO, parece que algunas personas ya tuvieron la oportunidad de ver los primeros episodios. Es así que las primeras reacciones de The Last of Us ya están disponibles.

Por medio de su cuenta de Twitter, Roxana Hadadi, crítica de televisión en Vulture, compartió un tweet en donde reveló sus primeras reacciones de The Last of Us, y parece que el resultado es positivo. Esto fue lo que comentó:

“The Last of Us tardó cinco minutos en conquistarme por completo. Energía extremadamente fuerte de BLADE II. ¡Estoy riendo a carcajadas con deleite y abrumado por la turbulencia emocional!”

extremely strong BLADE II energy. I am cackling with delight and overcome with emotional turbulence!! — ✍🏼 roxana | ✊🏼 zivar | ⚒️ hadadi (@roxana_hadadi) December 12, 2022

Es importante mencionar que el primer tweet fue eliminado, indicando que sus primeras opiniones salieron antes de tiempo. Junto a esto, por el momento no hay más reacciones iniciales disponibles. Aunque su relación con Blade II es algo confusa, parece que Hadadi tiene buenas noticias para todos.

La serie de The Last of Us llegará a HBO el próximo 15 de enero de 2023. En temas relacionados, inteligencia artificial crea la historia de The Last of Us Part III. De igual forma, ya hay fecha de lanzamiento para The Last of Us Part I en PC.

Nota del Editor:

Como ya se esperaba, la serie de The Last of Us parece que será todo un éxito. Si bien las declaraciones de Hadadi son algo confusas, pintan una imagen positiva que seguramente muchos replicarán una vez que esta producción esté disponible el próximo año.

Vía: VGC