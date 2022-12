La última vez que Hayao Miyazaki tomó el puesto de director en alguna producción animada fue en 2013, con el estreno de Se Levanta el Viento. Desde entonces, el aclamado cineasta se ha dedicado a ser el director de Studio Ghibli y supervisar sus proyectos. Sin embargo, y como ya había sucedido con anterioridad, Miyazaki decidió regresar al puesto de director para su siguiente proyecto, How Do You Live?, el cual ya tiene fecha de estreno.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Studio Ghibli reveló que How Do You Live? llegará a los cines de Japón el próximo 14 de julio de 2023, 10 años después de Se Levanta el Viento. Junto a esto se compartió un poco de información adicional sobre esta esperada cinta.

How Do You Live? es una adaptación de la novela visual del mismo nombre creada por Yoshino Genzaburo y publicada en 1937. La obra cuenta la historia de Junichi Honda, un joven de 15 años que se muda con su tío a un nuevo vecindario y se enfrenta a problemas como el bullying, pobreza, discriminación de clases, y más.

Aunque ya hay una fecha para Japón, por el momento se desconoce cuándo es que esta cinta estará disponible en el resto del mundo. Sin embargo, considerando el éxito que cintas como Demon Slayer y Jujutsu Kaizen han tenido en el mercado internacional, es probable que la espera para ver How Do You Live? no sea tan grande.

Recuerda, How Do You Live? se estrenará el 14 de juliode 2023 en Japón. En temas relacionados, Studio Ghibli anuncia colaboración con Lucasfilms. De igual forma, el estudio responde una importante pregunta sobre El Viaje de Chihiro.

Nota del Editor:

Si bien Studio Ghibli es más que solo Miyazaki, es innegable el papel que ha jugado este cineasta en el mundo del anime y su representación en occidente. De esta forma, ver una nueva película dirigida por él después de 10 años de su último proyecto, es algo que emociona a cualquiera.

Vía: Studio Ghibli