Corto colaborativo de Studio Ghibli y Lucasfilm es revelado

En ocasiones hay estudios occidentales que tienen colaboraciones con estudios orientales para crear anime de gran calidad, la prueba más clara de ello es Cyberpunk: Edgerunners, mismo en el que CD Projekt Red y Trigger trabajaron en conjunto. Y ahora, Star Wars estrenará un nuevo producto en el que la popular Ghibli está implicada con el tan querido Baby Yoda.

Tanto Studio Ghibli como Lucasfilm lanzarán Zen – Grogu and Dust Bunnies, un cortometraje original animado dibujado a mano, en Disney Plus mañana, 12 de noviembre. Esto nos lo dieron a conocer hace poco en las redes sociales, lo más interesante es que su estreno llega para celebrar básicamente el tercer aniversario de The Mandalorian.

Discover Zen – Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB — Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022

Zen – Grogu and Dust Bunnies, una animación dibujada a mano por Studio Ghibli, se transmite mañana en #DisneyPlus .

El pasado 10 de noviembre, Studio Ghibli tuiteó un video corto del logo de Lucasfilm seguido del suyo, lo que hizo que Internet creyera que estos dos mundos chocarían pronto. Studio Ghibli continuaría dando pistas de la colaboración hasta tener el cartel final en Twitter.

Recuerda que solo estará disponible en Disney Plus.

Vía: IGN

Nota del editor: Francamente no estaba muy interesado de esta noticia, pero suena prometedor este corto. Habrá que darle un vistazo en la plataforma de streaming el día de mañana.