Director de John Wick ya desea trabajar en la película de Ghost of Tsushima

A día de hoy se sabe muy bien que Sony está preparando varias adaptaciones ya sea de cine o televisión, esto con sus grandes franquicias de videojuegos como Gran Turismo, God of War y hasta Horizon Zero Dawn. Sin embargo, una de las cintas que más se espera es la de Ghost of Tsushima, la cual será dirigida por Chad Stahelski, director de John Wick 4.

Esto es lo que le comentó a IGN en una entrevista:

En cuanto a Ghost of Tsushima, está en mi lista de cosas que me muero por dirigir. Tenemos un guión bastante bueno, pero aún estamos trabajando en algunos detalles porque es un juego completamente diferente. Cualquiera que haya jugado Ghost of Tsushima notará cuán intrincado es su estilo visual.

Vale la pena mencionar, que el desarrollo de la película se anunció en el año 2021, esto de la mano con los creadores de la franquicia, Sucker Punch Studios, además de ser financiado por Sony. No se ha mencionado una fecha concreta de estreno, pero se espera que llegue después de las series que se contemplan para las plataformas de streaming.

Vía: IGN