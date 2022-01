Studio Ghibli tiene uno de los estilos de animación más característicos y reconocibles de toda la industria. Sus películas animadas no tienen punto de comparación, y muy pocas realmente pueden cumplir los estándares que estableció El Viaje de Chihiro. La cinta nos dejó con una importante pregunta después de que salieran los créditos, y ahora finalmente tenemos la respuesta.

Toshio Suzuki, productor ejecutivo de la película, participó en una reciente sesión online de preguntas y respuestas con la comunidad. Recordarás que durante el largometraje, Chihiro y Haku se prometieron reencontrarse algún día, pero nunca estuvo claro si en realidad lo hicieron. De acuerdo con Suzuki, la respuesta en teoría es un “sí”, pero prefiere dejarlo abierto a la interpretación de los fans:

“Haku era el espíritu del río que corre cerca de la casa en donde vivía Chihiro. Si Chihiro algún día visita ese río…”

A estas alturas es difícil creer que Studio Ghibli tenga intenciones de retomar esta franquicia, por lo que la comunidad tendrá que conformarse con esta respuesta. Así que si tú crees que Chihiro y Haku eventualmente se reunieron, entonces puedes hacerlo ahora que su productor dejó la puerta abierta.

El año pasado, Studio Ghibli subastó un montón de artes conceptuales e imágenes de sus diferentes películas, y se dice que esta subasta rompió récord de ventas. Puedes leer más al respecto dando click aquí.

Nota del editor: Por una parte, no me gusta que no hayamos tenido una respuesta definitiva a esta pregunta, pero creo que estuvo bien que hayan dejado la puerta abierta para cualquier posibilidad. Ya veremos con qué nos sorprende Studio Ghibli en sus futuras producciones.

Via: ComicBook