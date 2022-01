Aunque Affleck admitió que él tardó un tiempo en aceptar esta idea, su último proyecto finalmente le abrió los ojos. The Last Duel, por Ridley Scott, únicamente recabó $30.6 millones de dólares en la taquilla de EE.UU.

“The Last Duel realmente me rompió. He tenido malas películas anteriormente pero nunca me importó. Yo sabía por qué la gente no había ido, porque no eran buenas. Pero me gustó lo que hicimos en The Last Duel, me gustaron mis diálogos. Estoy muy orgulloso de ella. Entonces me confundí. Y luego me di cuenta que le fue muy bien en streaming y pensé, ‘Ahí lo tienes. Ahí es donde está nuestra audiencia.'”